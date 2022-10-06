Сили ППО вночі знищили 9 іранських дронів-камікадзе, якими РФ атакувала Україну

Українські захисники ліквідували 9 безпілотників-камікадзе на підвні України
У ніч проти 6 жовтня сили протиповітряної оборони знищили 9 безпілотників-камікадзе Shahed-136, якими росіяни атакували Україну.
Про це повідомили у прессслубі Повітряних Сил України.
"Уночі, з 5 на 6 жовтня, російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва. Дев’ять дронів-камікадзе знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - йдеться у повідомленні.
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