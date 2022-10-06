Коронація короля Чарльза ІІІ: Букінгемський палац відреагував на опубліковану в ЗМІ дату

У західній пресі знову говорять про дату коронації короля Великої Британії Чарльза ІІІ. Офіційно Букінгемський палац дату не називає, але прокоментував чутки, що з'явилися днями.

Видання Bloomberg, посилаючись на власні урядові джерела в палаці, повідомило, що коронація Чарльза відбудеться 3 червня 2023 року. Дата ця дуже символічна і розмови навколо неї точаться вже давно, адже 2 червня 2023 року виповниться 70 років від дати коронації матері Чарльза – королеви Єлизавети ІІ.

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Вона була коронована у Вестмінстерському абатстві 2 червня 1953 року.

Однак представник палацу заявив, що повідомлення про дату є "просто спекуляціями", явно давши зрозуміти, що найближчим часом оголошень про дату коронації Чарльза не буде.

Раніше передбачалося, що коронація відбудеться навесні чи влітку 2023 року. Також вже відомо, яку корону одягне король Чарльз III у день коронації. Його дружина королева-консорт Камілла теж буде коронована разом із чоловіком. На ній цього дня буде корона матері Єлизавети ІІ.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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