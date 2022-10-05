Передумали: Меган і Гаррі більше не хочуть розповідати "гидоту" про короля Чарльза та королівську родину

Схоже, принц Гаррі та його дружина Меган після повернення з Великої Британії всерйоз задумалися, а чи варто їм остаточно псувати стосунки з королівською родиною.

Принц Гаррі вже кусає лікті і намагається вилучити свої мемуари з друку. Спочатку книжка мала з'явитися на полицях у листопаді напередодні Дня подяки, але тепер герцог хоче внести до деяких розділів правки.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Також у Сассекських з'явилися деякі розбіжності з компанією Netflix, яка займається виробництвом документального фільму про пару. Ходять чутки, що після повернення з Британії пара запанікувала і, як пише Daily Mail, тепер хоче внести "такі великі правки" до вже знятого матеріалу, що команда вважає, що проєкт через це зовсім може бути "відкладений на невизначений термін".

Деякі наближені до пари джерела повідомили, що Меган і Гаррі хочуть применшити більшу частину того, що вони вже наговорили на камеру. Ми можемо лише здогадуватися, як вони "поливали брудом" короля Чарльза та його дружину Каміллу.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

Втім, у Netflix вважають, що внесення таких правок може призупинити виробництво фільму або заморозити його на невизначений термін. Хоча не можна виключати, що саме цього Меган і Гаррі і домагаються думаючи, насамперед про наслідки для себе та своїх дітей.

Нагадаємо, пара все ще в очікуванні заяви короля Чарльза III щодо титулів принца та принцеси для їхніх дітей – Арчі та Лілі. Правила, встановлені королем Георгом V 1917 року, означають, що Арчі та Лілі — як діти сина суверена — також тепер мають право на титули принца та принцеси та приставку Їхніх Королівських Високостей. Але щоб це правило набуло чинності королю, необхідно буде видати патент на листи, що змінює право Арчі бути принцом і право Лілі бути принцесою.

Король Чарльз поки що думає, а Сасекські точно не хочуть переходити йому зараз дорогу.

Меган і Гаррі / Фото: Getty Images

Продюсерська компанія пари, Archewell Productions, підписала контракт на 100 мільйонів доларів із потоковим гігантом 2020 року.

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