Принц Гаррі відвідав захід на підтримку України в Лондоні і зробив несподівану заяву про українців

Принц Гаррі / © Getty Images

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Благодійний захід проводився на підтримку організацій, які надають допомогу Україні в умовах конфлікту в країні.

Гаррі усміхнувся і помахав фотографам, прямуючи всередину приміщення, одягнений з нагоди в чорну краватку і смокінг.

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Принц Гаррі також виступив на заході з промовою, в якій він розповів про історію взаємин між Великою Британією та Україною, а потім поділився деякими враженнями від своїх нещодавніх візитів до цієї країни.

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Я побачив в Україні щось таке, від чого неможливо відвести погляд. Я зустрічав людей, які втратили кінцівки, будинки і близьких, — і все ж таки якимось чином знаходять сили для відновлення», — сказав він. «Я провів час із членами української спільноти Invictus: чоловіками та жінками, які служили своїй країні та отримали травми, що змінили їхнє життя, але які продовжують змагатися, керувати, сміятися та дивитися у майбутнє.

Принц Гаррі / © Getty Images

Найбільше мені запам'яталося те, що стійкість в Україні належить не до однієї групи. Вона належить усій країні. Тим, хто захищає лінію фронту. Тим, хто лікує поранених. Тим, хто підтримує роботу підприємств, шкіл та громад. Тим, хто розробляє технології, що змінюють характер сучасної війни. І тим, хто сьогодні відновлює те, що було зруйновано вчора, знаючи, що завтра це може знову атакуватися. Це і є національна стійкість у її справжньому прояві», - сказав син короля Чарльза.

«Але їхня стійкість ніколи не має стати виправданням для того, щоб ми заплющували очі на їхні страждання.

Українці не повинні рік у рік доводити, на що вони здатні, — продовжив він. — Їхня мужність заслуговує не лише на захоплення. Вона заслуговує на нашу рішучість», — цитує слова принца журнал People.

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Герцог Сассекський, який провів десять років у британській армії, останніми роками кілька разів відвідував Україну, причому більша частина його роботи була присвячена ветеранам та пораненим.

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