Він обіцяв повернутися: принц Гаррі розповів, що його найбільше вразило в Україні

Принц Гаррі та Ольга Руднєва, фото instagram.com/rudnieva_olga

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Про поїздку герцога Сассекського до західної частини України, а саме до міста Львова, де він відвідав Superhumans Center, де надають допомогу та лікування пораненим та постраждалим від війни Росії проти України військовим та цивільним особам, заздалегідь не було нічого відомо. Гаррі вирушив до України після поїздки до Великої Британії, де провів два дні у Високому суді, намагаючись довести, що має право на поліцейську охорону у своїй рідній країні. А про сам візит принца розповіли вже після того, як він залишив країну, ясна річ, через міркування безпеки.

Зустріла принца у Львові Ольга Руднєва - генеральна директорка Superhumans, вона у своєму блогу в Instagram поділилася деякими подробицями візиту Гаррі.

«Одного разу у квітні 2022 року @stavnitser_andrey набрав мене і розповів про ідею створення @superhumans.center: „Ти з нами?“ Я не вагалася ні секунди: „я з вами“. Через два роки після того дзвінка до створеного нами з Андрієм @grushkophilipp і командою центру приїхав сам принц Гаррі, і перше, що він сказав, коли перетнув поріг: „вау“.

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Якщо Принц каже "вау", то це "вау".

Але найбільший "вау" у нього викликали наші супери: "вони усміхнені, - каже Гаррі, - вони такі сильні" і просить спробувати як це керувати протезом руки", - пише Ольга.

Далі вона розповіла про те, що враження у принца Гаррі від відвідування України (а він побував тут уперше) залишилися найкращі.

Принц Гаррі у Львові

«Це перший візит герцога Сассекського до України, і як він сказав на зворотному шляху @laffitycat: „дуже красива країна“, незважаючи на те, що це була найгірша погода з листопада. Ще Юля, яка була його персональною водійкою, розповіла, що йому дуже зайшла українська музика, і всю дорогу вони підспівували у машині», — пише Ольга.

Сам принц Гаррі під час візиту заявив: «Я був у багатьох реабілітаційних центрах у різних країнах світу, але ніколи в центрі, який створений і працює в країні, де йде війна, і це найкращий центр з усіх, що я бачив. Атмосфера, поєднання послуг та усмішки на обличчях», — захоплено прокоментував принц і обіцяв ще повернутися до України.