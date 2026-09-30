Чарльз Спенсер виступив із сенсаційною заявою на адресу принца Гаррі

Чарльз Спенсер і принц Гаррі / © Associated Press

Реклама

Чарльз Спенсер заявив, що ніхто, крім його дружини та видавців, не знав, що він пише мемуари «Лебедина пісня: Діана, моя сестра».

За повідомленням express, в інтерв’ю ранковій програмі CBS граф сказав:

Реклама

«Я нікому з сім’ї нічого не розповідав до самого моменту, коли це стало надбанням громадськості. Я не хотів, щоб хтось подумав, особливо Гаррі, якому, як відомо, довелося у мене зупинитися влітку, що він якимось чином був причетний до цього».

Реклама

Джейн Спенсер, принц Гаррі та граф Чарльз Спенсер / © Getty Images

«Для мене було важливо, щоб вони не були причетні», — додав він.

Наступного року виповниться 30 років від дня смерті принцеси Діани, яка трагічно загинула в автокатастрофі в Парижі 1997-го.

Спенсер сказав, що сподівається, що книжка «прославить Діану».

«Я хотів, щоб люди зрозуміли, що вона була справді чудовою людиною, яка щосили намагалася прожити життя, і, на жаль, життя виявилося страшенно коротким», — додав брат Діани.

Реклама

Однак книжка викликала суперечки, оскільки в ній містяться твердження графа Спенсера про те, що король Чарльз після її смерті сказав: «Будьте впевнені, ми скоро про неї забудемо».

У відповідь Букінгемський палац зробив заяву, припустивши, що брат Діани неправильно пам’ятав події.

Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

У заяві йшлося: «Біль братської скорботи може затуманити розум, вплинути на судження і пофарбувати пам’ять таким чином, що інші не помічають».

Смерть принцеси Діани стала шоком для всього світу, мільйони людей стежили за її похороном.

Реклама

Спенсер сказав, що вирішив написати мемуари близько року тому, після того, як йому запропонували взяти участь в інших проєктах, присвячених Діані.

Тим часом принц Гаррі веде переговори про створення документального фільму про свою матір до річниці трагедії, хоча офіційного підтвердження цього наразі немає.

Новини партнерів