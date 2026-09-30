Принц Вільям готовий зустрітися з братом Гаррі, але лише за однієї умови

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

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Після нещодавнього повернення герцога Сассекського до Британії багато королівських шанувальників почали ставити запитання, а чи допоможе це повернення тому, щоб взаємини між братами налагодилися.

За даними, які існують зараз, принци не розмовляли один з одним роками. Згідно з одним із повідомлень, Вільям може бути готовий зустрітися з Гаррі, проте за однієї умови.

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Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

Джерела повідомили Radar Online, що принц Вільям зустрінеться з Гаррі лише в тому разі, якщо зустріч пройде «за зачиненими дверима, під замком». Інсайдер сказав:

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«Вільям готовий зустрітися з Гаррі, але тільки якщо все відбуватиметься суворо на його умовах. Це означає відсутність Меган, помічників і нульовий шанс, що це стане матеріалом для документального фільму чи книжки. Він дуже побоюється таємного запису чи спотворення його слів — довіра між ними повністю втрачена. Гаррі, власне, мають обшукати, перш ніж вони почнуть розмовляти», — пише express.

Для принца Гаррі такий підхід може бути принизливим, тож шанси на зустріч все ж малоймовірні.

Принц Гаррі / © ALS Association

Проте з батьком, королем Чарльзом, у принца Гаррі зараз значно кращі стосунки, ніж вони були раніше, до того, як сім’я Сассекських повернулася до Британії. Щоправда, після цієї події монарх чітко окреслив новий статус Меган і Гаррі в країні, чим їх трохи шокував.

Меган та Гаррі / © Associated Press

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