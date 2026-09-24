Хороша подруга Меган Маркл погостила в їхньому новому домі з принцом Гаррі в Британії та поділилася фото

Меган Маркл із сином своєї подруги / © instagram.com/_heartmom_

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Нещодавно Меган прийняла у себе у Великій Британії одну зі своїх найкращих подруг з Каліфорнії, яка приїхала до неї в гості.

41-річна Келлі Маккі Зайфен стала першою з друзів Меган у Каліфорнії, яка відвідала країну після того, як вона та 42-річний принц Гаррі минулого місяця перевезли свою родину назад до Великої Британії.

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Меган Маркл та Келлі Маккі Зайфен / © instagram.com/_heartmom_

Келлі Маккі Зайфен із сином Джеком / © instagram.com/_heartmom_

Келлі Маккі Зайфен із сином Джеком / © instagram.com/_heartmom_

Співзасновниця організації Alliance of Moms у середу, 23 вересня, опублікувала в Instagram серію фотографій із поїздки, показавши новий погляд на життя 45-річної Меган та Гаррі в англійській сільській місцевості.

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У пості були милі знімки, на яких Меган обіймає новонародженого сина Маккі Зайфен, Джека, під час затишного обіду в пабі, а також Гаррі, який грається з малюком на підлозі.

"Чудово проводжу час", - підписала фотографії Маккі Зайфен. «Є щось особливе в тому, щоб насолодитися цим чарівним місцем разом із моєю найкращою подругою та моїм улюбленим Джеком, який поділяє зі мною цю пригоду».

«Мені так подобається проживати цей чудовий етап, дивлячись на все її очима та беручи участь у наших щоденних пригодах! А особливо переживати стільки маленьких «перших моментів» разом із Джеком.

Принц Гаррі з Джеком / © instagram.com/_heartmom_

Меган Маркл із Джеком / © instagram.com/_heartmom_

Час із близькими – це саме те, чого просило серце. А ще — горохове пюре та фіш-енд-чіпс! Все це сповнило мою душу радістю.

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Ти була до нас така добра. Ми їдемо з переповненими серцями і, безумовно, залишаємо тут частинку себе. 🤍», - написала Келлі у підписі під знімками у своєму Instagram.

Принцеса Лілібет / © instagram.com/_heartmom_

Нагадаємо, Маккі Зайфен та її чоловік Джуліан вітали появу на світ малюка Джека у березні, через чотири роки після того, як вони втратили свого сина Джорджа Олівера, який помер від COVID-19 та вірусного менінгіту у віці всього 9 років. Пара також має старшу доньку Лілі, якій 13 років.

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