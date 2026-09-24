У Львові чоловік роками не платив аліменти: якої суми сягнув борг

Аліменти / © ТСН.ua

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У Львові з чоловіка стягнули майже 367 тисяч гривень аліментів, які він роками не сплачував. Після втручання державних виконавців заборгованість вдалося повністю погасити.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Що відомо про справу

Як повідомили у Львівському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, справа перебувала на виконанні у Франківському відділі державної виконавчої служби Львова.

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На початок вересня борг чоловіка за аліментами становив 366 862 гривні.

У вересні державні виконавці вжили необхідних заходів, після чого з боржника вдалося стягнути кошти. Загалом на рахунок відділу надійшло 380 тисяч гривень.

Із цієї суми 366 862 гривні перерахували отримувачу аліментів. Таким чином багаторічну заборгованість на утримання дитини повністю погасили.

У Мін’юсті наголосили, що аліменти мають сплачуватися вчасно. Якщо боржник добровільно не виконує рішення суду, кошти можуть стягнути примусово.

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Як ми писали, аліменти — не єдина виплата, яку один із батьків може бути зобов’язаний сплачувати на дитину. За особливих обставин суд може призначити додаткові кошти, зокрема на лікування, реабілітацію, спортивні секції, музичну чи художню школу. Для цього потрібно підтвердити як особливі потреби дитини, так і самі витрати — медичними документами, чеками, рахунками чи договорами. Якщо батьки не можуть домовитися, питання вирішується через суд, який враховує потреби дитини, фінансове становище обох сторін і надані докази.

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