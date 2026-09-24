Життя без комуналки: пара збудувала унікальний екобудинок із відходів на висоті понад 3 км

Будинок із перероблених шин / © скриншот з відео

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У горах Колорадо на висоті понад 3 400 метрів з’явився незвичний екобудинок, який звели Зак Шехтер та Еліз Шиффман. Для будівництва свого оригінального житла пара використала 700 старих перерроблених автомобільних шин.

Екологічна оселя площею 65 квадратних метрів отримала назву Earthship («Земний корабель»). Споруду розмістили на 12 гектарах землі, розташованої над закинутим містечком Сент-Елмо (штат Іллінойс, округ Фаєтт, США). Про це повідомляє Liber Tatea.

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Який вигляд має будинок із шин

Пара розпочала будівництво у 2020 році і використала для цього 700 вживаних шин. Ідея такого цікавого житла була розроблена в 70-х роках американським архітектором Майклом Рейнольдсом, який пропонував зробити будинок з відходів. Наприклад, алюмінієвих банок, скляних пляшок та шин.

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Зак та Еліз захопилися цією дією і в результаті зробили каркас даху з ялини, а сам будинок заглибили у землю, щоб була чудова ізоляція.

Житло опалюється за допомогою печі та оранжереї, яка поглинає сонячне світло. Температура всередині може сягати 27 градусів тепла, навіть попри сильні морози на вулиці.

Екобудинок із перероблених шин / © скриншот з відео

Також власники встановили на даху шість сонячних панелей, підключених до сучасних свинцево-вугільних акумуляторів. У випадку снігових буревіїв генератор забезпечує резервне електропостачання. Воду збирають із дощу або талого снігу у два підземні резервуари загальною місткістю 9 000 літрів.

Екобудинок із перероблених шин / © скриншот з відео

Кухня у будинку виготовлена вручну з дерева, а перегородка — з кількох тисяч скляних пляшок, покритих розчином, що створює світловий ефект.

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На території житла Зак та Еліз звели теплицю і займаються садівництвом. Грядки автоматично поливаються водою з душової кабіни, раковини та пральної машини. Зазначається, що вода проходить крізь шар гравію та фільтрується перед тим, як її використовують у саду.

Одяг сім’ї сушиться на повітрі влітку та у теплиці взимку. Гарячу воду подає бойлер на пропані.

Теплиця біля будинку / © скриншот з відео

Зазначається, що для комфортного життя Еліз відкрила власну лісопильню, а Зак заснував будівельну фірму. Наразі вони обоє працюють над будівництвом другого будинка площею 195 квадратних метрів.

Раніше ми писали про те, як пара вирішила кардинально змінити спосіб життя: вони залишили міську квартиру та переїхали у село Павлівка неподалік Івано-Франківська. Там за $15 тисяч вони придбали невеликий старий будинок без ремонту, розташований поруч із лісом.

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