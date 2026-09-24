Жизнь без коммуналки: пара построила уникальный экодом из отходов на высоте более 3 км.

Дом из переработанных шин / © скриншот с видео

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В горах Колорадо на высоте более 3400 метров появился необычный экодом, который возвели Зак Шехтер и Элиз Шиффман. Для строительства своего оригинального жилья пара использовала 700 старых переработанных автомобильных шин.

Экологический дом площадью 65 квадратных метров получил название Earthship («Земной корабль»). Сооружение разместили на 12 гектарах земли, расположенной над заброшенным городком Сент-Элмо (штат Иллинойс, округ Фаетт, США). Об этом сообщает Liber Tatea.

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Как выглядит дом из шин

Пара начала строительство в 2020 году и использовала для этого 700 б/у шин. Идея такого интересного жилья была разработана в 70-х годах американским архитектором Майклом Рейнольдсом, предлагавшим сделать дом из отходов. К примеру, алюминиевых банок, стеклянных бутылок и шин.

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Зак и Элиз увлеклись этим действием и в результате сделали каркас крыши из ели, а сам дом углубили в землю, чтобы была отличная изоляция.

Жилье отапливается с помощью печи и оранжереи, поглощающей солнечный свет. Температура внутри может достигать 27 градусов тепла, даже несмотря на сильные морозы на улице.

Экодом из переработанных шин / © скриншот с видео

Также владельцы установили на крыше шесть солнечных панелей, подключенных к современным свинцово-угольным аккумуляторам. В случае снежных бурь генератор обеспечивает резервное электроснабжение. Воду собирают из дождя или талого снега в два подземных резервуара общей емкостью 9 000 литров.

Экодом из переработанных шин / © скриншот с видео

Кухня в доме изготовлена вручную из дерева, а перегородка — из нескольких тысяч стеклянных бутылок, покрытых раствором, что создает световой эффект.

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На территории жилья Зак и Элиз построили теплицу и занимаются садоводством. Грядки автоматически поливаются водой из душевой кабины, раковины и стиральной машины. Отмечается, что вода проходит через слой гравия и фильтруется перед тем, как ее используют в саду.

Одежда семьи сушится на воздухе летом и в теплице зимой. Горячую воду подает бойлер на пропане.

Теплица у дома / © скриншот с видео

Отмечается, что для комфортной жизни Элиз открыла собственную лесопильню, а Зак основал строительную фирму. Они оба работают над строительством второго дома площадью 195 квадратных метров.

Раньше мы писали о том, как пара решила кардинально изменить образ жизни: они покинули городскую квартиру и переехали в село Павловка недалеко от Ивано-Франковска. Там за $15 тысяч они приобрели небольшой старый дом без ремонта, расположенный рядом с лесом.

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