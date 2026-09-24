Россия нанесла авиаудары по одной из областей: много погибших и раненых, под завалами ищут двоих детей

Последствия атаки в Донецкой области / © ТСН

Реклама

Пятеро взрослых и двое детей, возможно, находятся под завалами жилых домов, разрушенных российскими террористами в Александровке в Донецкой области. Поисково-спасательная операция продолжается.

Накануне россияне сбросили на поселок четыре авиабомбы. В результате вражеской атаки погибли пять человек, ещё шестеро получили ранения, в том числе пятилетний ребёнок. Под прицельный удар попал и офис гуманитарной миссии «Пролиска». Волонтеры показали масштабы разрушений и рассказали о сложной операции по спасению коллег из-под обломков.

Реклама

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник.

Реклама

Прямое попадание ФАБ-250 и обрушение подъезда

Пожары, столбы едкого дыма и полностью разрушенные многоэтажки — очередные авиаудары армии агрессора пришлись именно по домам, где проживали мирные жители и работали волонтеры.

«Авиабомбы ФАБ-250 трижды попали в жилой дом, в котором располагался офис гуманитарной миссии „Пролиска“. Трое наших коллег в настоящее время находятся под завалами», — сообщали волонтеры в первые минуты после катастрофы.

В результате попадания в пятый этаж здания полностью обрушился целый подъезд. Сразу после удара стало известно о четырех погибших местных жителях, позже сообщили еще об одной жертве. В медицинские учреждения доставили шестерых раненых, среди которых 5-летний мальчик.

Всего в поселке повреждено более десятка многоэтажных домов и свыше 40 частных домов. Повреждениям подверглись детский сад, магазин, административное здание, а также были разбиты гражданские автомобили.

Реклама

Спасение волонтеров и поиск детей под завалами

Спасательные службы тушат пожары и одновременно пытаются найти выживших под завалами. В офисе гуманитарной миссии среди развалин коллеги искали трех своих сотрудниц, которые оказались заблокированными внутри здания.

«Чтобы вы понимали, над нами просто обрушился дом. Это небольшой участок, где в любой момент может произойти обвал», — показывают очевидцы.

К счастью, всех троих волонтерок удалось спасти живыми.

По предварительным данным, под завалами до сих пор могут находиться семь человек, в том числе двое совсем маленьких детей — в возрасте 1 и 2 лет. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются без перерыва.

Реклама

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЖЕРТВЫ И ПОСТРАДАВШИЕ в результате атаки в КИЕВЕ! Трагедия в АЛЕКСАНДРОВЦЕ | ТСН 12:00 НОВОСТИ 24 СЕНТЯБРЯ

Новости партнеров