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- Эксклюзив ТСН
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Россия нанесла авиаудары по одной из областей: много погибших и раненых, под завалами ищут двоих детей
Россияне сбросили авиабомбы ФАБ-250 на Александровку в Донецкой области: разрушены многоэтажное здание и офис миссии «Пролиска». Есть погибшие, раненые и люди под завалами.
Пятеро взрослых и двое детей, возможно, находятся под завалами жилых домов, разрушенных российскими террористами в Александровке в Донецкой области. Поисково-спасательная операция продолжается.
Накануне россияне сбросили на поселок четыре авиабомбы. В результате вражеской атаки погибли пять человек, ещё шестеро получили ранения, в том числе пятилетний ребёнок. Под прицельный удар попал и офис гуманитарной миссии «Пролиска». Волонтеры показали масштабы разрушений и рассказали о сложной операции по спасению коллег из-под обломков.
Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник.
Прямое попадание ФАБ-250 и обрушение подъезда
Пожары, столбы едкого дыма и полностью разрушенные многоэтажки — очередные авиаудары армии агрессора пришлись именно по домам, где проживали мирные жители и работали волонтеры.
«Авиабомбы ФАБ-250 трижды попали в жилой дом, в котором располагался офис гуманитарной миссии „Пролиска“. Трое наших коллег в настоящее время находятся под завалами», — сообщали волонтеры в первые минуты после катастрофы.
В результате попадания в пятый этаж здания полностью обрушился целый подъезд. Сразу после удара стало известно о четырех погибших местных жителях, позже сообщили еще об одной жертве. В медицинские учреждения доставили шестерых раненых, среди которых 5-летний мальчик.
Всего в поселке повреждено более десятка многоэтажных домов и свыше 40 частных домов. Повреждениям подверглись детский сад, магазин, административное здание, а также были разбиты гражданские автомобили.
Спасение волонтеров и поиск детей под завалами
Спасательные службы тушат пожары и одновременно пытаются найти выживших под завалами. В офисе гуманитарной миссии среди развалин коллеги искали трех своих сотрудниц, которые оказались заблокированными внутри здания.
«Чтобы вы понимали, над нами просто обрушился дом. Это небольшой участок, где в любой момент может произойти обвал», — показывают очевидцы.
К счастью, всех троих волонтерок удалось спасти живыми.
По предварительным данным, под завалами до сих пор могут находиться семь человек, в том числе двое совсем маленьких детей — в возрасте 1 и 2 лет. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются без перерыва.
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