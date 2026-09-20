ВСУ / © Associated Press

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Масштабная наступательная операция ВСУ «Вивальди» в Донецкой области продолжается и набирает обороты. Третий корпус освободил Шандриголово, Дерилово и установил полный контроль над Дробышевым.

Об этом сообщил командир корпуса Андрей Билецкий в воскресенье, 20 сентября.

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По его словам, за два сезона операции Третий армейский корпус и приданные ему подразделения вернули под контроль Украины 125 км территории. Из них 50 км были деоккупированы.

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Также, по данным корпуса, за этот период было уничтожено около 800 российских военных. Общие потери российской стороны за два сезона «Вивальди», как утверждают в корпусе, превысили 3000 человек.

Украинские военные ослабляют российские армии

В Третьем корпусе заявляют, что операция позволяет постепенно истощать наступательный потенциал сразу трех российских армий — 20-й, 25-й и 1-й танковой.

В ходе штурмовых действий украинские военные активно используют беспилотные и роботизированные системы.

«Во время штурмовых действий впереди пехоты всегда идут БПЛА и НРК. Третий армейский корпус первым в мире приступил к десантированию наземных роботизированных комплексов. Наши тяжелые бомберы доставляют НРК-камикадзе более 10 километров в тыл противника», — рассказал бригадный генерал Андрей Билецкий.

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Наступление ВСУ в Донецкой области / © Deepstatemap

Как проходит операция «Вивальди»

По информации корпуса, артиллерия и беспилотные системы наносили удары по командным пунктам, узлам связи, логистике, переправам и резервам российских войск.

В то же время, подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы обеспечивали прикрытие района боевых действий.

В третьем корпусе утверждают, что благодаря этому российским войскам не удалось своевременно раскрыть замысел операции. После увольнения позиций украинские подразделения закреплялись на новых рубежах.

Наступление ВСУ в Донецкой области — последние новости

Напомним, на днях официально стало известно о наступлении ВСУ на севере Донецкой области. Тогда сообщалось о зачистке Новоселовки, Александровки, Яровой, окрестностей села Коровой Яр и освобождении Среднего.

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Накануне бывший командир войск РХБЗ Великобритании и НАТО, полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон сообщил об успешном продвижении украинских сил. ВСУ удалось освободить более 200 квадратных километров.

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