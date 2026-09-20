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- Украина
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Дроны прямо сейчас заходят в Киев — гремят взрывы
Россияне посреди дня атакуют украинскую столицу.
Сегодня, 20 сентября, россияне устроили дроновую атаку по Киеву.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«В столице работают силы ПВО. Новые БпЛА заходят в столицу.
Находитесь в безопасных местах!» — предупредил он.
Напомним, за прошедшие сутки в Киевской области почти непрерывно продолжалась воздушная тревога. В результате дроновой атаки РФ повреждения зафиксировали в четырех районах. В результате вражеской атаки в Фастовском районе на Киевщине погибли мама и двое маленьких детей — девочка и мальчик.
В ГСЧС Киевской области сообщили, что по состоянию на утро 19 сентября продолжается тушение пожара складского здания на территории офисно-логистического комплекса в Бучанском районе.
«Из-за многочисленных воздушных тревог и угрозы повторных ударов спасатели вынуждены периодически отходить на безопасное расстояние. Другое возгорание кровли складского помещения на территории района уже ликвидировано», — рассказали в ГСЧС.