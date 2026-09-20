РФ атакует Киев / © Associated Press

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Сегодня, 20 сентября, россияне устроили дроновую атаку по Киеву.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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«В столице работают силы ПВО. Новые БпЛА заходят в столицу.

Находитесь в безопасных местах!» — предупредил он.

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Напомним, за прошедшие сутки в Киевской области почти непрерывно продолжалась воздушная тревога. В результате дроновой атаки РФ повреждения зафиксировали в четырех районах. В результате вражеской атаки в Фастовском районе на Киевщине погибли мама и двое маленьких детей — девочка и мальчик.

В ГСЧС Киевской области сообщили, что по состоянию на утро 19 сентября продолжается тушение пожара складского здания на территории офисно-логистического комплекса в Бучанском районе.

«Из-за многочисленных воздушных тревог и угрозы повторных ударов спасатели вынуждены периодически отходить на безопасное расстояние. Другое возгорание кровли складского помещения на территории района уже ликвидировано», — рассказали в ГСЧС.

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