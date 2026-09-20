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Неприятный запах в интимной зоне: какие продукты его провоцируют
Неприятный запах в интимной зоне не всегда свидетельствует об инфекции. На него могут временно влиять продукты, которые содержат серные соединения, а также кофе и алкоголь.
Неприятный запах в интимной зоне часто становится причиной тревоги, ведь многие женщины сразу подозревают развитие инфекций. Впрочем, специалисты по гинекологии успокаивают: обычно это только результат естественной жизнедеятельности организма или даже следствие недавнего ужина. Какие продукты могут провоцировать неприятные запахи из вульвы и почему?
Об этом пишет Egészség Kalauz.
Какие продукты провоцируют неприятные запахи из половых органов
Акушер-гинеколог и медицинский директор компании Evvy доктор Кейт Маклин объясняет, что специфический ароматический профиль интимной зоны формируется под влиянием целой совокупности факторов — состояния вагинального микробиома, работы потовых желез вульвы, составляющих мочи и естественных физиологических выделений.
Отдельные продукты содержат летучие соединения, которые во время пищеварения попадают в кровоток, после чего выводятся через дыхание и потовые железы, в том числе и в области паха. Спровоцировать неприятные запахи могут следующие продукты:
чеснок и лук
брокколи, цветная и белокочанная капуста, спаржа
карри, тмин, пажитник
кофе и алкоголь
Все потому, что чеснок и лук содержат алицин и другие серные соединения, которые при распаде влияют на запах пота. Некоторые виды капусты и спаржа тоже богаты серой, что провоцирует временное колебание запаха во время усвоения.
Специи усиливают терморегуляционное потоотделение, а их эфирные масла проникают в пот.
Кофе и алкоголь стимулируют работу потовых желез и усиливают запах вашего тела.
Продолжительность этого процесса индивидуальна — она зависит от гормонального фона, уровня гидратации организма, материала одежды и составляющих микробиома. Обычно изменения, вызванные рационом, проявляются уже через несколько часов после еды и полностью исчезают в течение 24–48 часов.
Здоровое тело не должно пахнуть цветами. Благодаря деятельности лактобактерий, поддерживающих кислую среду pH, слегка кисловатый, мускусный или землистый оттенок в интимной зоне абсолютно естественен.
Клинические исследования, опубликованные в базе данных National Center for Biotechnology Information, подтверждают, что запах вагинального участка регулярно меняется в течение менструального цикла под влиянием гормональных колебаний.
В то же время, популярное мнение о том, что потребление ананаса или других тропических фруктов способно «подсластить» интимный запах, является мифом — никаких научных подтверждений этому нет.
Если в результате питания у вас в белье появился неприятный запах, лучшее решение — просто подождать. Организм выведет соединения самостоятельно, поэтому принимать радикальные меры не нужно.
Пейте достаточное количество воды, чтобы ускорить выведение серных соединений. Отдавайте предпочтение натуральной одежде, а особенно — натуральному белью. Духи и спринцевание разрушают микрофлору и приводят к инфекциям.
Изменение аромата не всегда свидетельствует об инфекции. Потоотделение в области вульвы — это естественный процесс, поскольку там расположены потовые и сальные железы. Живущие на коже микроорганизмы расщепляют вещества в составе пота, образуя специфический запах после физических нагрузок или в жару. В таких ситуациях достаточно обычного гигиенического душа с теплой водой и замены белья.
Когда обратиться к гинекологу
Обратиться к гинекологу нужно тогда, когда запах приобретает следующие черты:
Запах длится более двух суток, становится острым или приобретает выраженный рыбный оттенок.
Появились необычные выделения, зуд, жжение, боль внизу живота или во время мочеиспускания и полового акта.
Симптомы возникли после смены полового партнера или возвращаются после лечения.
Имеется повышенная температура тела, боли в области таза или общее ухудшение самочувствия.
Почему возникает вагинальный запах и как бороться
Напомним, резкий «рыбный» запах, выделения, зуд или жжение могут свидетельствовать о влагалищных инфекциях, таких как бактериальный вагиноз, трихомониаз или гонорея. По данным издания Tua Saúde, вспомогательными мерами по облегчению симптомов могут быть сбалансированное питание с пробиотиками.
Следует знать, что домашнее лечение может быть неэффективным, поэтому при таких симптомах лучше сразу идти к врачу, а не экспериментировать самостоятельно.
Для профилактики вагинального дискомфорта рекомендовано соблюдать ежедневную гигиену без ароматизированных средств и спринцевания, носить хлопчатобумажное белье, избегать тесной одежды, использовать презервативы и регулярно проходить гинекологические осмотры.