Ощутимый удар по Москве: Зеленский раскрыл, какое оружие применила Украина

Столб дыма

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В Московском регионе ночью 20 сентября были поражены стратегические объекты РФ. Они связаны с нефтяной промышленностью и логистикой русской армии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, украинские дальнобойные средства нанесли удары по одному из ключевых предприятий нефтяной промышленности России, а также по объекту логистики агрессора.

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«Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину», — заявил президент.

Президент отметил, что во время операции, в частности, применялись FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляница», Vendetta, «Февраль», «Барс», «Фламинго», «Январь» и Pelican.

«Благодарю наших воинов за точность», — заявил Зеленский, отметив совместную работу СБУ, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, ГУР и Службы внешней разведки.

Также, по словам президента, санкционные меры были применены в отношении предприятия в Воронежском регионе.

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Зеленский заявил, что Москва должна не усиливать противовоздушную оборону за счет других регионов России, а завершить войну и выбрать путь к миру. Он также подчеркнул, что на столе возможны шаги для деэскалации, в частности в энергетической сфере и продовольственной безопасности.

Президент подчеркнул, что для этого нужна политическая воля и поблагодарил всех, кто усиливает украинские дальнобойные возможности и поддерживает санкционное давление на Россию.

Зеленский детализировал, что применила, в частности, средства Pelican и Фламинго. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Как пишет Радио Свобода, об использовании Pelican в этом контексте сообщается впервые. Известно, что Pelican — название, связываемое с украинской баллистической ракетой FP-7 производства компании Fire Point.

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В то же время заявленная дальность FP-7 составляет 200-300 км, тогда как Москва находится дальше. Поэтому нет четкого объяснения, какое средство президент назвал Pelican.

Украинские власти пока не уточняли детали по характеристикам и применению этого оружия.

Удар подтверждает СБУ

По данным СБУ, в ночь на 20 сентября украинские силы поразили Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни. На предприятии, расположенном примерно в 15 км от Кремля, зафиксировали масштабный пожар.

Как отмечает ведомство, операция была проведена совместно с Силами беспилотных систем, Силами специальных операций, ГУР и другими составляющими Сил обороны. Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ преодолели более 500 км, прошли российскую эшелонированную ПВО и поразили завод.

Московский НПЗ является одним из ключевых предприятий в нефтеперерабатывающей промышленности России. По данным украинской спецслужбы, предприятие способно перерабатывать более 11,6 млн. тонн нефти в год и обеспечивает до 35% потребностей Москвы и Московской области в высококачественном топливе.

На заводе производят бензин, авиационный керосин, дизельное горючее и мазут. Также предприятие является основным поставщиком авиационного горючего для московских аэропортов.

В СБУ подчеркнули, что продолжают наносить удары по топливно-энергетическим и военно-экономическим возможностям России. В спецслужбе назвали поражение российских НПЗ ответом на атаки РФ по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Напомним, Ярославский НПЗ в России остановил переработку нефти после атаки дронов. По данным Reuters, повреждена установка, которая обеспечивала около 40% мощности предприятия. Еще одна ключевая установка завода находится на ремонте после предварительной атаки.

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