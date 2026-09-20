Чем подкормить хвойные деревья осенью, чтобы не желтели и хорошо пережили зиму

Чем подкормить хвойные осенью / © Фото из открытых источников

Реклама

Хвойные деревья и кусты осенью нуждаются не столько в стимуляции роста, сколько в подготовке к холодам. Поэтому привычные весенние удобрения с большим количеством азота в этот период лучше отложить. Избыток азота может спровоцировать появление молодых побегов, которые не успеют вызреть до морозов и будут более уязвимы к зимним повреждениям.

Какое удобрение дать хвойным осенью

Для осенней подкормки следует выбирать специальные удобрения для хвойных с невысоким содержанием азота и повышенной долей калия и фосфора. Такие смеси предназначены для завершения сезона, а не для активного наращивания зеленой массы.

Реклама

Калий участвует в регуляции водного режима растения, а фосфор нужен для обычной работы корневой системы. Вот почему осенью их часто вносят вместе. В то же время, количество питательных веществ должно соответствовать потребностям конкретного растения и почвы — чрезмерное внесение удобрений не сделает хвойное растение здоровым.

Реклама

Если вы используете готовое гранулированное удобрение, его распределяют по грунту в зоне корней, не высыпая непосредственно у ствола. Дозировку лучше брать из инструкции конкретного препарата, ведь концентрация разных смесей отличается.

Что еще поможет хвойным не пожелтеть зимой

Одного удобрения недостаточно. Часто зимнее пожелтение хвои связано не с нехваткой питательных веществ, а с пересыханием растения, зимним солнцем, ветром или проблемами с корнями.

Поэтому осенью растения нужно хорошо полить перед промерзанием почвы, особенно если осень сухая. При этом нельзя допускать постоянного переувлажнения. Специалисты советуют защищать чувствительные вечнозеленые растения от сильного зимнего солнца и ветра. Для этого можно установить с южной и ветряной стороны лёгкий экран из мешковины или другого воздухопроницаемого материала.

Важно и не торопиться с обрезкой: осенью его лучше не проводить, поскольку это может стимулировать появление нового прироста.

Реклама

Следовательно, осенью хвойным требуется правильный баланс питательных веществ, достаточная влага и защита от зимних холодов. А если хвоя уже желтеет, сначала следует выяснить причину — это может быть не только дефицит удобрений, но и засуха, повреждения корней, болезни или вредители.

Новости партнеров

Новости партнеров