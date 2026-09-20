Бывшая жена Ступки Логунова вышла замуж: почему поклонники усомнились в подлинности свадьбы

Полина Логунова / © Instagram Полины Логуновой

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Украинская блогерша и бизнесвумен Полина Логунова сообщила о своей свадьбе и показала роскошные свадебные фото с американцем Джорджем, однако её публикация вызвала неожиданные вопросы в Сети.

Полина поделилась снимками с этого особенного дня. На фотографиях она запечатлена в белоснежном платье силуэта «рыбка» с эффектным вырезом. Рядом с ней позировал её избранник Джордж. Пара выглядела как молодожёны и с удовольствием демонстрировала нежность друг к другу. Публикация быстро собрала поздравления и комплименты. Впрочем, внимательные подписчики обратили внимание на одну деталь.

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Полина Логунова с мужем / © instagram.com/polinalogunova

Дело в том, что Instagram пометил опубликованные снимки как изображения, созданные или отредактированные с помощью искусственного интеллекта. Именно это и стало поводом для дискуссий: часть пользователей усомнилась, действительно ли Логунова устроила свадьбу, а некоторые предположили, что фотографии могут быть рекламной или пиар-историей.

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Сама Полина, судя по её комментариям под постом, ответила на поздравления и опровергла предположения о том, что её свадебные снимки являются результатом работы ИИ.

Полина Логунова с мужем / © instagram.com/polinalogunova

Особое внимание привлекает и история любви Логуновой и Джорджа. После того как Полина рассталась с актёром Ступкой, их отношения начали развиваться. Дмитрий рассказывал, что причиной их развода стал ухажер его жены.

В то же время сама Логунова ранее объясняла разрыв иначе — по её словам, у них с Дмитрием уже не осталось тех чувств, которые были в начале отношений. Несмотря на разные версии бывших супругов, после развода Полина действительно продолжила личную жизнь с Джорджем.

Полина Логунова / © instagram.com/polinalogunova

В настоящее время Полина и Джордж живут в США. Логунова воспитывает дочь от Дмитрия Ступки, а её бывший муж также заводит новые отношения.

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Напомним, недавно бывшая жена Ступки Полина Логунова устроила скандал с его мамой и пригрозила компроматом в адрес их семьи.

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