«Win-win» уже невозможен: Зеленский объяснил, чем должна закончиться война

Владимир Зеленский / © Associated Press

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В войне России против Украины уже невозможен сценарий, при котором результат можно было назвать победой одновременно для обеих сторон. После такого количества человеческих потерь главной задачей должно быть прекращение боевых действий и сохранение жизней.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBC News.

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«Между нами, в этой войне уже не может быть win-win. Это невозможно из-за такого количества потерь. Это перестало быть возможным еще в первый день войны между нами», — сказал Зеленский.

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Президент также не согласился с оценками части партнеров, которые, по его словам, считают, что российскому лидеру Владимиру Путину достаточно получить лишь часть украинской территории.

«У него самая большая территория в мире, и ему нужны какие-то километры? Вот почему это очень странно, когда некоторые партнеры говорят: ему нужна только эта часть Украины, вот эти километры и все», — отметил Зеленский.

По мнению президента Украины, территориальные требования Москвы не являются конечной целью Кремля. Зеленский считает, что Путин стремится к подчинению всей Украины и воспринимает ее как часть России.

В то же время, Зеленский заявил, что позицию российского руководства придется менять дипломатическим и санкционным давлением.

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По его словам, Киев и Вашингтон остаются в постоянном контакте и продолжают переговоры о возможных путях прекращения войны. Офис президента ранее также сообщал об активизации переговорного процесса с участием представителей США.

Отдельно Зеленский призвал США усиливать санкционное давление, чтобы ограничить способность России финансировать и продолжать войну.

Президент отметил, что американская сторона попросила пока не раскрывать часть деталей переговоров, поскольку предложенные идеи еще прорабатываются.

Также идет подготовка к встрече Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке в конце сентября.

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Кроме того, Владимир Зеленский рассказал, что происходит с «энергетическим перемирием» с РФ. По его словам, Украина лишь отвечает на действия агрессора и никогда не наносит удары первой, поскольку с позиции слабости вести какие-либо переговоры с Кремлем невозможно.

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