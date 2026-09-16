Одна в бра с кружевом, другая — в платье с узлом: Анджелина Джоли вышла в свет с 21-летней дочерью

Анджелина Джоли с дочерью Захарой / © Getty Images

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Анджелина Джоли вместе со своей 21-летней дочерью Захарой посетила специальный показ фильма «Без крови» (Without Blood), который состоялся в кинотеатре Village East by Angelika в Нью-Йорке. Они позировали перед фотографами, держась за руки.

Для вечернего выхода 51-летняя актриса выбрала элегантный черный костюм. На ней был приталенный двубортный жакет с одной расстегнутой пуговицей и широкие брюки со стрелками. Под жакет Джоли надела шелковый бра цвета шампанского с кружевным краем, придав сдержанному аутфиту пикантности.

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Анджелина Джоли с дочерью Захарой / © Getty Images

Лук знаменитость дополнила черными туфлями с заостренным носком. Она сделала прическу с боковым пробором и макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула черной подводкой. В ушах у нее были небольшие серьги с оранжевыми камнями.

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Захара поддержала маму, выбрав черное платье в пол с V-образным вырезом, американской проймой и декоративным узлом на талии. Наряд она сочетала с остроносыми слингбэками и серьгами с камнями. У девушки была прическа с локонами и легкий макияж с глянцевым блеском на губах.

Напомним, Анджелина Джоли выступила режиссером, сценаристом и продюсером фильма «Без крови», снятого по одноименному роману Алессандро Барикко. Он рассказывает о последствиях войны, мести, памяти и исцелении. Главные роли в картине исполнили Сальма Хайек и Демиан Бичир.

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