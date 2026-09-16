Удары по АЗС в Киеве: генерал Романенко объяснил коварный план Путина и к чему здесь Москва

Зачем Путин наносит удары реактивными дронами по АЗС Киева

Реклама

Россия снова нанесла удары реактивными беспилотниками по Киеву. Под прицелом врага оказались автозаправочные станции в Дарницком и Голосеевском районах. Это уже пятая подобная атака на АЗС за короткое время.

В результате обстрелов повреждены сооружения АЗС, один человек погиб и еще 12 пострадали.

Реклама

Прицельные удары по заправкам: попытка Путина спровоцировать бензиновый кризис в Киеве

По словам военного эксперта, генерала-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, удары по киевским АЗС являются ответом Кремля на существенный дефицит горючего в самой РФ.

Реклама

«После наших ударов по российским НПЗ ситуация в РФ с бензином критическая. В Москве информация о наличии бензина на заправке быстро передается и туда стремительно летят все, чтобы добыть бензин — очереди, ссоры, нервы. И это очень хорошо для нас. Но Путин стремится что-то подобное создать в Киеве, поэтому они прицельно начали бить реактивными дронами по АЗС и не только в Киеве», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Эксперт подчеркивает, что с 2022 года Украина перестроила и диверсифицировала сферу горюче-смазочных материалов, поэтому враг вряд ли достигнет желаемого результата, учитывая количество автозаправочных станций.

«К новым условиям мы адаптировались еще с 2022 года, в отличие от россиян. Поэтому попытка Путина уничтожить АЗС и спровоцировать в Киеве ситуацию с горючим, которая сейчас существует в Москве, такая себе идея. Именно поэтому раздаются предложения провести переговоры по энергетическому перемирию, в том числе в секторе горюче-смазочных материалов. Для Кремля эта тема очень чувствительна. А пока до переговоров дело не дошло, в Москве выбрали такую тактику: бить по заправкам Киева. Это для них не экономическая и не военная цель, а больше как морально-психологическое давление на киевлян», — отмечает генерал-лейтенант.

Психологическое давление и реальные угрозы для гражданских

Враг атакует заправки реактивными «Шахедами», которые пока сложно сбивать, чтобы добиться хоть какого-то результата. Однако наземные разрушения на АЗС можно отремонтировать за неделю-две. Наибольшая угроза заключается в риске для жизни гражданских.

Реклама

«Больше всего угроза от этих ударов — это травмированные и погибшие люди, которые могут находиться в момент российских атак на АЗС — это гражданская инфраструктура, которой ежедневно пользуются тысячи людей. И здесь следует соблюдать элементарные правила безопасности и во время налета реактивных „Шахедов“ быть подальше от автозаправочных комплексов», — говорит Игорь Романенко.

Эксперт не соглашается с тем, что удары по АЗС могут быть началом ударов по украинской энергетике. Хотя россияне постоянно об этом намекают и явно накапливают средства для нанесения таких ударов. А бить по АЗС они могут в любое время года, это длительный процесс.

«Опосредованно, это, конечно, может быть связано с планами Путина наносить удары по нашей энергетике. Принципиально для них это наносить удары в холодный период прежде всего по ГЭС, ТЭС, ТЭЦ, крупным объектам, а АЗС это исключительно попытка давления на гражданских людей. Сейчас на заправках Киева есть бензин и нет очередей, но чувствуется определенное напряжение, потому что людям нужно следить за небом, и они вынуждены находиться в состоянии постоянного напряжения. Вот ради этого напряжения Путин и атакует АЗС», — объясняет военный эксперт.

Перспективы энергетического перемирия и заявления Трампа

По поводу вероятности «энергетического перемирия», о котором заявлял Дональд Трамп, военный эксперт выражает сомнения.

Реклама

«Конечно, Украина согласится на такое перемирие, но вот вопрос будет ли оно. Трамп уже достаточно себя скомпрометировал громкими и пустыми лозунгами: сегодня он говорит одно, а завтра совсем другое. Сейчас ситуация с топливом действительно сложная, но она связана, прежде всего, с войной на Ближнем Востоке и непродуманной политикой Трампа, а он заявляет, что все это из-за Украины, которая наносит удары по России. Ему выгодно делать такие заявления, хотя они пустык и дешевые. Несмотря на все 60% американцев поддерживают Украину в этой войне и делают правильные выводы, что, безусловно, скажется на результатах выборов в американский Конгресс в ноябре», — считает Романенко.

Развитие малой ПВО для защиты городов

Для защиты городов и АЗС от российских беспилотников эксперт подчеркивает необходимость формировать малую ПВО на базе добровольческих формирований территориальных общин. Все условия для этого уже созданы правительством.

«Киев очень медленно адаптируется по темпам к новым условиям и угрозам. По сути, как и другие крупные города. Они надеются, что как-то это обойдет их стороной, будут лучше сбивать другие или еще что-нибудь. Но война продолжается и нужно действовать в соответствии с объективными законами ведения войны. Те, кто с этим не считается или поздно к этому приходит — имеют повреждения и тяжелое состояние. Этим нужно заниматься более активно, защищать места обитания, работы, отдыха, обучения. Да, это требует дополнительных усилий, а как иначе в условиях войны? Кто-то убегает за границу, кто-то прячется, а кто-то сбивает дроны и борется. Мне ближе третий вариант», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 14:00, 15.09.26 Количество просмотров 44 ТСН 14:00 новости 15 сентября | Отставка генпрокурора! Удары по АЗС! Решения для Коломойского

Новости партнеров