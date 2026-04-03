ТСН у соціальних мережах

Суспільство
1595
1 хв

Подруга Меган Маркл народила сина: герцогиня надіслала їй гарний подарунок

Близька подруга герцогині Сассекської нещодавно стала матір'ю малюка.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Келлі Маккі Зайфен та Меган Маркл

Келлі Маккі Зайфен і Меган Маркл / © Getty Images

40-річна Келлі Маккі Зайфен 26 березня народила хлопчика, це сталося через день після її дня народження.

Вона повідомила про це в Instagram, назвавши новонародженого сина «найкращим подарунком на день народження». А через тиждень Келлі, співзасновниця організації Alliance of Moms, поділилася у своїй сториз в Instagram кількома подарунками, які вона отримала від друзів, зокрема і приголомшливим букетом білих квітів від Меган Маркл.

Букет від Меган

Букет від Меган

«Немає нічого кращого, ніж свіжозрізані садові троянди біля вашого ліжка», — підписала Зайфен знімок, позначивши герцогиню Сассекську в соціальних мережах.

Келлі Маккі Зайфен народила сина, фото: instagram.com/_heartmom_

Келлі Маккі Зайфен народила сина, фото: instagram.com/_heartmom_

Маккі Зайфен назвала свого новонародженого сина Джеком Олівером. Народження сина стало справжнім благословенням для Маккі та її чоловіка, оскільки кілька років тому під час пандемії коронавірусу вони втратили свого 9-річного сина Джорджа Олівера. Хлопчик помер від вірусного менінгіту.

«Тепер у них однакове друге ім'я», — продовжила Маккі Зайфен у підписі до фотографії, показавши фото новонародженого сина. Також пара має доньку Лілі.

Келлі Маккі Зайфен показала новонародженого сина, фото: instagram.com/_heartmom_

Келлі Маккі Зайфен показала новонародженого сина, фото: instagram.com/_heartmom_

Нагадаємо, кілька тижнів тому Маккі та Меган разом відвідали 34-ту щорічну благодійну акцію «Чемпіони за права дітей», організовану Альянсом за права дітей у готелі Beverly Wilshire, A Four Seasons у Беверлі-Гіллз.

Келлі Маккі Зайфен і Меган Маркл / © Getty Images

Келлі Маккі Зайфен і Меган Маркл / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
1595
