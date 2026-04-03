Подруга Меган Маркл народила сина: герцогиня надіслала їй гарний подарунок
Близька подруга герцогині Сассекської нещодавно стала матір'ю малюка.
40-річна Келлі Маккі Зайфен 26 березня народила хлопчика, це сталося через день після її дня народження.
Вона повідомила про це в Instagram, назвавши новонародженого сина «найкращим подарунком на день народження». А через тиждень Келлі, співзасновниця організації Alliance of Moms, поділилася у своїй сториз в Instagram кількома подарунками, які вона отримала від друзів, зокрема і приголомшливим букетом білих квітів від Меган Маркл.
«Немає нічого кращого, ніж свіжозрізані садові троянди біля вашого ліжка», — підписала Зайфен знімок, позначивши герцогиню Сассекську в соціальних мережах.
Маккі Зайфен назвала свого новонародженого сина Джеком Олівером. Народження сина стало справжнім благословенням для Маккі та її чоловіка, оскільки кілька років тому під час пандемії коронавірусу вони втратили свого 9-річного сина Джорджа Олівера. Хлопчик помер від вірусного менінгіту.
«Тепер у них однакове друге ім'я», — продовжила Маккі Зайфен у підписі до фотографії, показавши фото новонародженого сина. Також пара має доньку Лілі.
Нагадаємо, кілька тижнів тому Маккі та Меган разом відвідали 34-ту щорічну благодійну акцію «Чемпіони за права дітей», організовану Альянсом за права дітей у готелі Beverly Wilshire, A Four Seasons у Беверлі-Гіллз.