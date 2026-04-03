Подруга Меган Маркл родила сына: герцогиня прислала ей красивый подарок

Келли Макки Зайфен и Меган Маркл / © Getty Images

40-летняя Келли Макки Зайфен 26 марта родила мальчика, это произошло через день после ее дня рождения.

Она сообщила об этом в Instagram, назвав новорожденного сына «лучшим подарком на день рождения». А неделю спустя Келли соучредительница организации Alliance of Moms поделилась в своей истории в Instagram несколькими подарками, которые она получила от друзей, в том числе потрясающим букетом белых цветов от Меган Маркл.

Букет от Меган

«Нет ничего лучше, чем свежесрезанные садовые розы у вашей кровати», — подписал Зайфен снимок, отметив аккаунт герцогини Сассекской в ​​социальных сетях.

Келли Макки Зайфен родила сына, фото: instagram.com/_heartmom_

Макки Зайфен назвала своего новорожденного сына Джеком Оливером. Рождение сына стало настоящим благословением для Макки и ее мужа, так как несколько лет назад во время пандемии коронавируса они потеряли своего 9-летнего сына Джорджа Оливера. Мальчик умер от вирусного менингита.

«Теперь у них одинаковое второе имя», — продолжила Макки Зайфен в подписи к фотографии, показав фото новорожденного сына. Также у пары есть дочь Лили.

Келли Макки Зайфен показала новорожденного сына, фото: instagram.com/_heartmom_

Напомним, несколько недель назад Макки и Меган вместе посетили 34-ю ежегодную благотворительную акцию «Чемпионы за права детей», организованную Альянсом за права детей в отеле Beverly Wilshire, A Four Seasons в Беверли-Хиллз.