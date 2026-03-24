Меган Маркл и принц Гарри анонсировали новый сериал: о чем он будет

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Герцог и герцогиня Сассекские выступят продюсерами драматического сериала об игре в поло. Действие пока еще безымянного сериала будет разворачиваться в «процветающем городе конного спорта» Веллингтоне, штат Флорида, а сюжет, по данным издания, «будет вращаться вокруг сложных взаимоотношений между двумя враждующими командами и семьями, которые ими руководят».

Считается, что сериал вдохновлен «проектом мечты» принца Гарри, документальным сериалом POLO, премьера которого прошла с невысокими рейтингами и действие которого разворачивалось в том же месте.

Принц Гарри играет в поло / © Associated Press

Принц Гарри сам много лет играет в поло, часто возвращаясь в седло для участия в благотворительных матчах.

Как сообщает Deadline, новый драматический сериал будет продюсироваться компанией Archewell Productions, принадлежащей Гарри и Меган, а также компанией Fake Empire Джоша Шварца и Стефани Сэвидж.

Меган и Гарри / © Associated Press

Напомним, ранее сообщалось, что у пары натянутые отношения со стриминговым гигантом, но представители Netflix и пары опровергли эти утверждения. Да и новое сотрудничество говорит об обратном.