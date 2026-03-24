- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 1 мин
Меган Маркл и принц Гарри анонсировали новый сериал: о чем он будет
Меган Маркл и принц Гарри объявляют о новом проекте, над которым работают совместно со стримингом Netflix.
Герцог и герцогиня Сассекские выступят продюсерами драматического сериала об игре в поло. Действие пока еще безымянного сериала будет разворачиваться в «процветающем городе конного спорта» Веллингтоне, штат Флорида, а сюжет, по данным издания, «будет вращаться вокруг сложных взаимоотношений между двумя враждующими командами и семьями, которые ими руководят».
Считается, что сериал вдохновлен «проектом мечты» принца Гарри, документальным сериалом POLO, премьера которого прошла с невысокими рейтингами и действие которого разворачивалось в том же месте.
Принц Гарри сам много лет играет в поло, часто возвращаясь в седло для участия в благотворительных матчах.
Как сообщает Deadline, новый драматический сериал будет продюсироваться компанией Archewell Productions, принадлежащей Гарри и Меган, а также компанией Fake Empire Джоша Шварца и Стефани Сэвидж.
Напомним, ранее сообщалось, что у пары натянутые отношения со стриминговым гигантом, но представители Netflix и пары опровергли эти утверждения. Да и новое сотрудничество говорит об обратном.