Как добавить пространства маленькой комнате

У маленькой спальне часто тесный, хаотичный и не слишком привлекательный для отдыха вид. Даже если площадь ограничена, правильный подход к выбору мебели, освещения и декора поможет создать ощущение пространства и гармонии. Иногда достаточно лишь нескольких продуманных хитростей, чтобы комната стала вашим любимым местом для отдыха, об этом рассказало издание Martha Stewart

Мебель со скрытым хранением

Кровать с ящиками. Капитанская кровать с выдвижными ящиками — настоящая находка для компактного пространства. Она позволяет хранить постельное белье, одежду или сезонные вещи, и не занимает лишних квадратных метров.

Контейнеры под кроватью. Мобильные коробки на колесиках помогут удобно спрятать вещи, которые не нужны ежедневно. Главное, выбирать коробки одного стиля и цвета, чтобы пространство имело опрятный вид .

Ящики, тумбочки и двойное использование стола. Тумбочки с ящиками — двойная польза, ведь они скрывают мелочи и заменяют комод. Если в комнате обязательно нужен стол, поставьте его рядом с кроватью, он может служить и рабочим местом, и подставкой для ночника.

Визуальные хитрости

Зеркала. Большие зеркала отражают свет и делают комнату визуально шире. Расположите их напротив окна или над тумбочками, чтобы приумножить ощущение пространства.

Яркое и многоуровневое освещение. Интерьер выглядит более открытым с помощью подсветки потолка, ниш или настенных светильников вместо торшеров. Регулируемый свет помогает создать уют и добавляет глубины даже маленькой комнате.

Игра линиями. Вертикальные или диагональные полосы на стенах и полу помогают визуально расширить помещение. Такие паттерны отвлекают от ограниченного пространства и создают динамику.

Симметрия. Размещение мебели симметрично успокаивает восприятие комнаты, например, кровать по центру, а по бокам тумбочки или стол или комод, помогают достичь баланса и гармонии.

Минимализм в мебели

Компактная мебель. Меньшие кровати, комоды и тумбочки оставляют больше пространства для движения. Если мебель слишком большая, ее стоит заменить на варианты с меньшей занимаемой площадью.

Вертикальное хранение. Используйте стены для полок, подвесных контейнеров и вешалок. Это не только экономит место, но и добавляет стиль и организованности.

Уберите дополнительные сиденья. Кровать может выполнять роль комфортного места для сидения. Лишние кресла и скамейки перегружают комнату, поэтому лучше сфокусироваться на многофункциональном пространстве.

Маленькая спальня — это не приговор. С правильной мебелью, освещением и визуальными хитростями пространство может выглядеть просторным, стильным и чрезвычайно уютным.