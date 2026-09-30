Принц Уильям готов встретиться с братом Гарри, но только при одном условии

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press

Реклама

После недавнего возвращение герцога Сассекского в Британию многие королевские поклонники стали задаваться вопросом, а поможет ли это возвращение тому, чтобы отношения между братьями наладились.

По имеющимся данным, принцы Уильям и Гарри не разговаривали друг с другом годами. Согласно одному из сообщений, принц Уильям может быть готов встретиться с принцем Гарри, но при одном условии.

Реклама

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press

Источники сообщили Radar Online, что принц Уильям встретится с Гарри только в том случае, если встреча пройдет «за закрытыми дверями, под замком». Инсайдер сказал:

Реклама

«Уильям готов встретиться с Гарри, но только если все будет происходить строго на его условиях. Это означает отсутствие Меган, помощников и нулевой шанс, что это станет материалом для документального фильма или книги. Он очень опасается тайной записи или искажения его слов — доверие между ними полностью утрачено. Гарри, по сути, подвергнется обыску перед тем, как они начнут разговаривать», — пишет express.

Для принца Гарри такой подход может быть унизительным, так что шансы на встречу все таки маловероятны.

Принц Гарри / © ALS Association

Однако с отцом, королем Чарльзом, у принца Гарри сейчас значительно лучше отношения, нежели они были ранее до того, как семья Сассекских вернулась в Британию. Правда после этого события монарх четко обозначил новый статус Меган и Гарри в стране, чем их слегка шокировал.

Меган и Гарри / © Associated Press

Новости партнеров