Більше не почуємо, як лається король: Чарльз III підписуючи книгу, пожартував зі своїх "конфузів" з ручками

Король Чарльз III зробив висновки із ситуацій із ручкою, через яку він потрапив у скандал і тепер носить її з собою.
Ми розповідали, як за перший тиждень правління король Чарльз III двічі вийшов із себе на публіці через ручки. Перший раз Чарльз вступив у протиборство з чорнильницею просто під час церемонії оголошення його королем, а другий - під час візиту до Північної Ірландії з ручки почали текти чорнила, і король забруднився. Тоді публіка вперше почула, як Чарльз лається.
"Я не можу виносити цю чортову штуку... кожного смердючого разу!", — сказав тоді король.
Але під час вчорашнього візиту до Шотландії Його Величність зробив роботу над помилками і, коли вони з королевою Каміллою мали підписувати гостьову книгу в Данфермлін у Файфі, Чарльз використав свою власну ручку. А після того, як передав її дружині Каміллі, він усміхаючись пожартував: "Ці речі такі темпераментні".
Нагадаємо, візит Чарльза і Камілли до Данфермліна був їхнім першим спільним заходом після закінчення періоду королівської жалоби після смерті покійної королеви Єлизавети II.
Також ми розповідали, як тепло публіка прийняла королеву-консорта під час цієї подорожі. Після відвідування Файфа пара вирушила до Единбурга на перший офіційний прийом Чарльза як монарха, на якому сотні людей зібралися в Голірудгаусі – одній з резиденцій короля.
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