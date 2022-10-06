Коронация короля Чарльза III: Букингемский дворец отреагировал на опубликованную в СМИ дату

В западной прессе снова говорят о дате коронации короля Великобритании Чарльза III. Официально Букингемский дворец дату не называет, но прокомментировал на днях появившиеся слухи.

Издание Bloomberg ссылаясь на собственные правительственные источники во дворце сообщило, что коронация Чарльза состоится 3 июня 2023 года. Дата эта весьма символическая и разговоры вокруг нее ведутся уже давно, ведь 2 июня 2023 года исполнится 70 лет с даты коронации матери Чарльза – королевы Елизаветы II.

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Она была коронована в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года.

Однако представитель дворца заявил, что сообщения о дате являются "чисто спекуляциями", явно дав понять, что в ближайшее время объявлений о дате коронации Чарльза не будет.

Ранее предполагалось, что коронации состоится весной или летом 2023 года. Также уже известно, какую корону наденет король Чарльз III в день коронации. Его супруга королева-консорт Камилла тоже будет коронована вместе с мужем. На ней в этот день будет корона матери Елизаветы II.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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