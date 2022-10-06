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ЗСУ ліквідували вже понад 61 тис. окупантів: за добу знищили 330 осіб

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ЗСУ ліквідували вже понад 61 тис. окупантів: за добу знищили 330 осіб

Фото: Associated Press

Збройні сили України від 24 лютого ліквідували понад 61 тис. окупантів армії РФ.

Загальна цифра бойових втрат серед особового складу армії агресорки Росії станом на 6 жовтня становить 61 330. За добу ліквідовано ще 330 окупантів. Дані уточнюються. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Авдіївському та Криворізькому напрямках.

Про це 6 жовтня повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 06.10 орієнтовно становлять:

  • особового складу - 61330 (+330) осіб ліквідовано,
  • танків - 2449 (+14) од,
  • бойових броньованих машин - 5064 (+26) од,
  • артилерійських систем - 1424 (+10) од,
  • РСЗВ - 344 (+3) од,
  • засоби ППО - 177 (+0) од,
  • літаків - 266 (+0) од,
  • гелікоптерів - 232 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1047 (+15),
  • крилаті ракети - 246 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3854 (+13) од,
  • спеціальна техніка - 134 (+2).

Нагадаємо, розпочалася 225 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. РФ не припиняє спроби наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генерального штабу.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
772
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