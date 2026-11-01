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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Как распознать вирус в смартфоне, замаскированный под обычную программу: советы эксперта

Мошенники все чаще маскируют вирусы под обычные программы. Эксперт рассказал, на какие разрешения следует обращать внимание и что делать, если подозрительное приложение уже установлено.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Смартфон

Смартфон / © Pexels

Установка программ из неофициальных источников остается одной из самых распространенных причин заражения смартфонов. Особенно опасны ссылки с Telegram-каналов, ботов и рекламы.

Эксперт по кибербезопасности Павел Белоусов в эфире телеканала «Киев24» рассказал, почему безопаснее загружать приложения из App Store и Google Play, какие разрешения лучше не давать и что делать, если подозрительное приложение уже установлено.

Почему опасно загружать приложения не из App Store и Google Play

По словам Павла Белоусова, главное преимущество официальных магазинов — наличие проверок безопасности. Перед публикацией программы проходят модерацию.

«Если речь идет об App Store в айфонах и Play Market в андроидах, то перед тем, как туда любой разработчик подаст свое приложение, он проходит кучу разных проверок модераторами на безопасность, на доступы», — пояснил эксперт.

Он добавил, что если, например, навигационная программа вдруг требует доступа к буферу обмена, записи экрана или микрофона, модераторы могут его отклонить. Риск заразиться из-за официальных магазинов значительно ниже, хотя и не равен нулю.

По словам эксперта, значительно рискованнее ситуация, когда пользователь переходит по рекламной ссылке, попадает в неизвестный Telegram-канал или бот и загружает программу со стороннего сайта

«Тогда никаких модераторов, никакой проверки, никаких фильтров эта программа не проходит. Соответственно, вы ее устанавливаете сами, даете все разрешения», — подчеркнул Белоусов.

По его словам, большинство людей в таких случаях действуют одинаково:

«А как люди преимущественно дают разрешения? Окей, окей, окей, окей, окей — не читая, что там эта программа спрашивает. И после этого все программа может перехватывать все действия смартфона».

Эксперт также подчеркнул, что создать подобную вредоносную программу сегодня может практически любой.

«Создать программу с помощью Claude или ChatGPT и встроить в нее все, что заблагорассудится. Теперь это доступно каждому», — заметил Павел Белоусов.

Как проверить приложение перед установкой

Эксперт советует загружать программы только из официальных магазинов и не переходить по ссылкам из неизвестных источников. Даже реклама в популярном Telegram-канале не гарантирует, что приложение безопасно.

«Кто угодно может подать любую рекламу, создать любой Telegram-канал, сделать любую программу», — предостерег Павел Белоусов.

Перед установкой приложения следует проверить информацию о разработчике, отзывах пользователей, количестве загрузок и перечень запрашиваемых разрешений. Однако даже эти признаки не гарантируют полной безопасности, отмечает специалист.

Особое внимание он советует уделять разрешениям и проверять, действительно ли они нужны для работы программы.

«Если приложение погоды хочет у вас доступ к камере, микрофону, к телефонным звонкам, то это немного странновато. Поэтому нужно смотреть, насколько оно может потребоваться. Если это слишком — конечно блокировать», — посоветовал эксперт.

Например, приложение для прогноза погоды обычно не требует доступа к микрофону, камере или журналу вызовов. Если она запрашивает такие разрешения без очевидной необходимости, лучше отказать ей в доступе.

Что делать, если уже установили вредоносное приложение

Если на смартфоне появилась подозрительная программа, нужно действовать быстро. Эксперт советует:

  • сразу удалить подозрительное приложение;

  • проверить настройки смартфона и отменить лишние разрешения;

  • воспользоваться встроенными средствами проверки безопасности;

  • если на телефоне использовали банковские приложения, на всякий случай уведомить банк;

  • в сложных случаях может потребоваться сброс смартфона к заводским настройкам.

«Если вы уже установили — первое, что нужно сделать, удалить это приложение или забрать все лишние доступы. Если использовали банкинг или что-нибудь такое, на всякий случай сообщить банк», — объяснил Белоусов.

Если есть подозрение, что вредоносная программа могла получить доступ к паролям, их следует изменить с другого безопасного устройства.

«Мы всегда всегда делаем, потом думаем», — с иронией заметил эксперт.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о новой мошеннической схеме в Telegram. Злоумышленники используют мессенджер для распространения опасных ссылок и пытаются побуждать пользователей нажимать на них. Такой переход может представлять угрозу для личных данных и безопасности устройства.

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