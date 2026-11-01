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Как распознать вирус в смартфоне, замаскированный под обычную программу: советы эксперта
Мошенники все чаще маскируют вирусы под обычные программы. Эксперт рассказал, на какие разрешения следует обращать внимание и что делать, если подозрительное приложение уже установлено.
Установка программ из неофициальных источников остается одной из самых распространенных причин заражения смартфонов. Особенно опасны ссылки с Telegram-каналов, ботов и рекламы.
Эксперт по кибербезопасности Павел Белоусов в эфире телеканала «Киев24» рассказал, почему безопаснее загружать приложения из App Store и Google Play, какие разрешения лучше не давать и что делать, если подозрительное приложение уже установлено.
Почему опасно загружать приложения не из App Store и Google Play
По словам Павла Белоусова, главное преимущество официальных магазинов — наличие проверок безопасности. Перед публикацией программы проходят модерацию.
«Если речь идет об App Store в айфонах и Play Market в андроидах, то перед тем, как туда любой разработчик подаст свое приложение, он проходит кучу разных проверок модераторами на безопасность, на доступы», — пояснил эксперт.
Он добавил, что если, например, навигационная программа вдруг требует доступа к буферу обмена, записи экрана или микрофона, модераторы могут его отклонить. Риск заразиться из-за официальных магазинов значительно ниже, хотя и не равен нулю.
По словам эксперта, значительно рискованнее ситуация, когда пользователь переходит по рекламной ссылке, попадает в неизвестный Telegram-канал или бот и загружает программу со стороннего сайта
«Тогда никаких модераторов, никакой проверки, никаких фильтров эта программа не проходит. Соответственно, вы ее устанавливаете сами, даете все разрешения», — подчеркнул Белоусов.
По его словам, большинство людей в таких случаях действуют одинаково:
«А как люди преимущественно дают разрешения? Окей, окей, окей, окей, окей — не читая, что там эта программа спрашивает. И после этого все программа может перехватывать все действия смартфона».
Эксперт также подчеркнул, что создать подобную вредоносную программу сегодня может практически любой.
«Создать программу с помощью Claude или ChatGPT и встроить в нее все, что заблагорассудится. Теперь это доступно каждому», — заметил Павел Белоусов.
Как проверить приложение перед установкой
Эксперт советует загружать программы только из официальных магазинов и не переходить по ссылкам из неизвестных источников. Даже реклама в популярном Telegram-канале не гарантирует, что приложение безопасно.
«Кто угодно может подать любую рекламу, создать любой Telegram-канал, сделать любую программу», — предостерег Павел Белоусов.
Перед установкой приложения следует проверить информацию о разработчике, отзывах пользователей, количестве загрузок и перечень запрашиваемых разрешений. Однако даже эти признаки не гарантируют полной безопасности, отмечает специалист.
Особое внимание он советует уделять разрешениям и проверять, действительно ли они нужны для работы программы.
«Если приложение погоды хочет у вас доступ к камере, микрофону, к телефонным звонкам, то это немного странновато. Поэтому нужно смотреть, насколько оно может потребоваться. Если это слишком — конечно блокировать», — посоветовал эксперт.
Например, приложение для прогноза погоды обычно не требует доступа к микрофону, камере или журналу вызовов. Если она запрашивает такие разрешения без очевидной необходимости, лучше отказать ей в доступе.
Что делать, если уже установили вредоносное приложение
Если на смартфоне появилась подозрительная программа, нужно действовать быстро. Эксперт советует:
сразу удалить подозрительное приложение;
проверить настройки смартфона и отменить лишние разрешения;
воспользоваться встроенными средствами проверки безопасности;
если на телефоне использовали банковские приложения, на всякий случай уведомить банк;
в сложных случаях может потребоваться сброс смартфона к заводским настройкам.
«Если вы уже установили — первое, что нужно сделать, удалить это приложение или забрать все лишние доступы. Если использовали банкинг или что-нибудь такое, на всякий случай сообщить банк», — объяснил Белоусов.
Если есть подозрение, что вредоносная программа могла получить доступ к паролям, их следует изменить с другого безопасного устройства.
«Мы всегда всегда делаем, потом думаем», — с иронией заметил эксперт.
Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о новой мошеннической схеме в Telegram. Злоумышленники используют мессенджер для распространения опасных ссылок и пытаются побуждать пользователей нажимать на них. Такой переход может представлять угрозу для личных данных и безопасности устройства.