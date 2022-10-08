Ракетный удар по Харькову: пострадал один человек

В ночь на 8 октября россияне нанесли ракетные удары по Харькову. Обстреляли областной центр – Салтовский и Основянский районы. В результате ночного ракетного удара мужчина 45 лет получил осколочные ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Также повреждены спорткомплекс, нежилые помещения, хозяйственные постройки, автомобили, гаражи, попадание на открытых территориях.

Российские войска на протяжении минувших суток наносили удары по Купянскому, Богодуховскому, Харьковскому, Изюмскому районам Харьковщины.

В течение суток в медицинские учреждения госпитализировали шесть человек. Кроме Харькова, один пострадавший находится в Харьковском районе. Кроме того, в Изюмском четверо человек пострадали в результате подрывов на минах.

‚ Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 695 взрывоопасных предметов.

Ситуация в Харьковской области

В ночь на 8 октября россияне нанесли ракетные удары по Харькову из российского Белгорода. Запускали ракеты типа С-300.

За прошедшие сутки удары врага получили более 20 населенных пунктов. В частности, в Харьковской области — Стрелка, Колодезное, Двухлетнее, Нескучное и т.д. Россияне били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, сообщили в Генштабе.

Накануне русская армия впервые атаковала Харьков дронами-камикадзе. Оккупанты нанесли несколько ударов о промышленных объектах Основянского района. На месте "прилетов" возник пожар.

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