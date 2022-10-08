Взрыв на Крымском мосту: самые смешные мемы из соцсетей

Украинцы отреагировали на взрыв Керченского моста ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.
8 октября на Керченском мосту произошел мощный взрыв, оккупационные власти полуострова утверждают, что загорелась цистерна с топливом. Украинцы же традиционно отреагировали шутками на "хлопок", тем более что взрыв произошел на следующий день после дня рождения Путина.
Доброе утро, Украина! pic.twitter.com/UQMI6LheSR— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 8, 2022
October 8, 2022
Ахуенно! https://t.co/2jevtGg3Ix— Рагули Твиттерские (@ragulivna) October 8, 2022
October 8, 2022
В небе над крымским мостом был замечен Украинский железопуз, сообщает «Ежедневный прорицатель» pic.twitter.com/aPvS15Sfx1— А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА (@ababahalamaha) October 8, 2022
Мамочка, ты там как? #крымский мост pic.twitter.com/7DG20f6yNH— КиевскийПрокрастинатор (@KyivProkrast) October 8, 2022
#крымский мост, че с ебалом? pic.twitter.com/JkSD7SsTWm— Денис Гороховский (@den_g) October 8, 2022
#Крым #Крымскиймост #керченскиймост— Nahornyi Mykyta (@Krushevka) October 8, 2022
Пятачок ужасно... pic.twitter.com/vo6ui6dMjF
#Крымский город ...— Emircheg (@Emircheg) October 8, 2022
Где мой мост? (С) пнх #крымский мост pic.twitter.com/t6jWk1wavN
#кримський #міст склався приблизно отак: pic.twitter.com/b0UIYbg3JK— Майкл Щур (@MichaelShchur) October 8, 2022
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