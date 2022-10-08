Взрыв на Крымском мосту: самые смешные мемы из соцсетей

Украинцы отреагировали на взрыв Керченского моста ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.

8 октября на Керченском мосту произошел мощный взрыв, оккупационные власти полуострова утверждают, что загорелась цистерна с топливом. Украинцы же традиционно отреагировали шутками на "хлопок", тем более что взрыв произошел на следующий день после дня рождения Путина.

pic.twitter.com/gwzPWkHneN — Atherother brick in the LL (@marusidze_live) October 8, 2022

В небе над крымским мостом был замечен Украинский железопуз, сообщает «Ежедневный прорицатель» pic.twitter.com/aPvS15Sfx1 — А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА (@ababahalamaha) October 8, 2022

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