Россияне обстреляли Харьков ракетами С-300: что известно

оккупанты нанесли ракетные удары из Белгорода.
В ночь на 8 октября, после полуночи, армия агрессорки России нанесла ракетные удары по Харькову. Оккупанты обстреляли Салтовский и Основянский районы.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По Салтовскому району россияне выпустили четыре ракеты, а по Основянскому — одну. Ракеты типа С-300 оккупанты запускали из российского Белгорода.
"Поврежденный спорткомплекс, нежилые помещения, попадание в открытые территории. Предварительно — с осколочными ранениями госпитализирован мужчина", — рассказал руководитель области.
На местах вражеских атак работают правоохранительные органы и все профильные службы.
Ситуация в Харьковской области
За прошедшие сутки удары врага получили более 20 населенных пунктов. В частности, в Харьковской области — Стрелка, Колодезное, Двухлетнее, Нескучное и т.д. Россияне били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, сообщили в Генштабе.
Накануне русская армия впервые атаковала Харьков дронами-камикадзе. Оккупанты нанесли несколько ударов о промышленных объектах Основянского района. На месте "прилетов" возник пожар. Пострадавших в результате атаки нет.
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