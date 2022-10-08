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Росіяни обстріляли Харків ракетами С-300: що відомо

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Росіяни обстріляли Харків ракетами С-300: що відомо

Фото: Associated Press

Окупанти завдали ракетних ударів з Бєлгорода.

У ніч проти 8 жовтня, після півночі, армія агресорки Росії завдала ракетних ударів по Харкову. Окупанти обстріляли  Салтівський і Основ’янський райони.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

По Салтівському району росіяни випустили чотири ракети, а по Основ’янському - одну. Ракети типу С-300 окупанти запускали із російського Бєлгорода. 
 
"Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення, є влучання у відкриті території. Попередньо - із осколковими пораненнями госпіталізований чоловік", - розповів керівник області.

Наразі на місцях ворожих атак працюють правоохоронні органи та всі профільні служби.

Ситуація на Харківщині

Протягом минулої доби ударів ворога зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, на Харківщині - Стрілеча, Колодязне, Дворічне, Нескучне тощо. Росіяни били з з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, повідомили у Генштабі.

Напередодні російська армія вперше атакувала Харків дронами-камікадзе. Окупанти завдали кілька ударів про промислових об‘єктах Основ’янського район. На місці "прильотів" виникла пожежа. Постраждалих внаслідок атаки немає. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
882
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