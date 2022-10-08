Контрнаступ на Херсонщині: Арестович розповів, наскільки наблизились війська

Збройні сили України наблизились до Херсону на відстань 30 кілометрів. За словами Олексія Арестовича з цих позицій вже видно саме місто.

Про це радник ОПУ заявив 8 жовтня.

За словами Арестовича, ЗСУ вже на позиціях далі, ніж в Посад-Покровському, близько 30 км до Херсона.

З цієї позиції вже видно будинки в Херсоні. Це дуже добре, тому що всі види артилерії почнуть працювати", - продовжив він.

Контрнаступ ЗСУ

ЗСУ продовжують контрнаступ відразу на кількох напрямках: в Харківській та Херсонській областях. Українські захисники також звільняють території на Луганщині. Водночас окупанти роблять активні спроби зламати українську оборону по лінії Горлівка – Бахмут –Піски. Проте особливого успіху противник не має.