Скільки російських окупантів перебувають в Україні: Наєв відповів

Зараз на території України діють близько 120 батальйонно-тактичних груп російської окупаційної армії.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що зараз на території України перебувають близько 162 тисяч окупантів.

Про це Наєв розповів в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

"На початку збройної агресії було близько 90 БТГ загальною чисельністю близько 140 тис. осіб. Станом на зараз на території України діє близько 120 БТГ загальною чисельністю близько 162 тис. осіб", — розповів він.

Водночас генерал-лейтенант додав, що Росія створює лише уявну потужність своєї армії.

"В РФ більш уявна потужність, показуха. Їхні командири завжди росли по службі лише завдяки лояльності до військово-політичного керівництва Росії, до своїх командирів, і по службі у них просувалися не ті, хто спроможні, професійно підготовлені, а ті, хто гарно каже щось добре своєму начальнику, закриває очі на свої прорахунки і подає як свій успіх", — підкреслив Наєв.

Також він додав, що забезпеченість російських військових боєприпасами знизилася.

"По ракетах у них є проблема з "Іскандерами" і з ракетами до систем "Точка", це факт. Також є проблема з реактивними снарядами до систем "Смерч" і "Ураган". Вони здійснюють підвезення цих реактивних снарядів, зокрема з території республіки Білорусь. Тобто збройні сили Білорусі віддають їм ці снаряди. Щодо ствольної артилерії, мінометів, то на снарядний "голод" (армії РФ — ред.) ми не розраховуємо", — сказав Наєв.

Початок війни, реакція Залужного, провал бліцкригу Кремля та стратегія ЗСУ - інтерв'ю з Наєвим

Іранські дрони-камікадзе

Росіяни почали активно застосовувати іранські безпілотники Shahed-136, проте це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні. Таку оцінку дають фахівці американського Інституту дослідження війни (ISW).

Як розповідав військовий експерт Олег Жданов, ці дрони здатні летіти на відстань до 2 тис. км. Тож вони легко можуть долетіти навіть до Києва, зважаючи на те, що цими безпілотниками була атакована Біла Церква, розташована південніше від столиці.

Жданов також пояснював, що росіяни почали активно запускати іранські дрони по Україні через брак ракет.