"З ракетами у Росії напружена ситуація" – Жданов

Армія РФ почала масово використовувати іранські дрони-камікадзе для економії високоточних ракет.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю УНІАН пояснив, чому раніше дронами-камікадзе атакували переважно Одесу і Миколаїв, а тепер вже дісталися до Київської області.

"Швидше за все, тому що їх туди перекинули. Ми знаємо, що Російська Федерація зараз починає потихеньку посилювати свою присутність в Республіці Білорусь. До речі, це говорить про те, що ситуація з ракетами у РФ напружена. Основні удари наносяться за допомогою перепрошитих ракет комплексу С-300 клас земля - земля. За даними нашої розвідки, десь до 300 дронів вони отримали. Три рейси було помічено з Тегерана до "Внуково", Москву. Військово-транспортний Іл-76 ЗС РФ... Ці 300 дронів вони зараз і намагаються розподілити… Ми ж, до речі, на херсонському напрямку "накрили" повністю базу разом з іранськими операторами, де хотіли вчити російських. Мабуть, вони все-таки підучилися, і тепер у нас є загроза ще й з півночі від застосування цих дронів", - сказав експерт.

Нагадаємо, Росія 5 жовтня використала для ударів по Білій Церкві дрони Shahed-136. Зафіксовано шість влучань та вибухів. Внаслідок ворожого удару постраждала одна людина. Крім того, зазнала пошкоджень інфраструктура міста.

Через атаку БПЛА виникла пожежа. До ліквідації наслідків обстрілів було залучено 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС.

У чому головна небезпека іранських "шахідів" для українців

Ці дрони становлять небезпеку більше не для військових, а для цивільних людей та стаціонарних цивільних об'єктів. Експерти кажуть, що не існує системи ППО, яка б гарантовано збивала усі повітряні цілі. Саме тому окупантам вдалося прорватися до Білої Церкви. Кількість цих дронів не є безмежною, тому окупанти зараз намагаються ними психологічно вплинути, наголошують експерти.

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