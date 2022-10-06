"Бавовна" у Криму буде після звільнення Херсонщини - Жданов

Військовий експерт Олег Жданов припускає, що удари по скупченню окупантів у Криму будуть після того, як ЗСУ звільнять Херсонщину.

Наразі для українських захисників головними цілями є мости та залізниця. За словами Жданова, міст – для того, щоб припинити підживлення військ, а залізниця – щоб припинити перекидання військ.

Про це військовий експерт розповів у інтерв’ю УНІАН.

"Удари в Криму – це засоби дистанційного вогневого ураження. Так що, вони трохи не залежать від ситуації на фронті. Ми до речі атакували Крим, коли у нас ще тільки Харківську операцію провели. Потім у нас була пауза, затишшя, і ми все одно продовжували атакувати Крим. Так що, вони можуть бути пов'язані, але сьогодні я б сказав, що це паралельний процес – вогневий вплив на противника", - каже Жданов.

Експерт наголосив, що Україна просить у США ракети ATACMS, щоб мати змогу аж до державного кордону прострілювати всю територію Донецької, Луганської, Запорізької областей, а також український півострів Крим.

"Зараз головні об'єкти-це міст і залізниця. Міст – для того, щоб припинити підживлення військ, а залізниця – щоб припинити перекидання військ", - зазначив Жданов.

За його словами, у Криму росіяни планують сформувати мотострілецьку дивізію до 10 тисяч окупантів. Туди вже завозять техніку, і починають прибувати перші партії мобілізованих.

"У Севастополі 80-а бригада морської піхоти Чорноморського флоту вже отримала близько трьох тисяч мобілізованих і зараз буде починати їх підготовку. А ми знаємо, що у РФ основний спосіб перекидання військ – це залізниця. Тому контроль над мостами на Перекопі і контроль над залізницею – ось це буде головне завдання Збройних сил України", - припустив Жданов.

Експерт зазначив, що вже скоро українці почують гарні новини про "бавовну" на окупаційних об’єктах у Криму, але буде це, найімовірніше, вже після звільнення Херсонщини.

"Це буде, швидше за все, після того, як ми візьмемо Херсон. З виходом на річку Дніпро основну увагу ЗСУ буде переключено саме на Перекоп, на шляху логістики з Криму. Навіть якщо ми не будемо форсувати в цьому місці Дніпро, з нашими вогневими засобами ми зможемо дістати до Перекопу, зможемо його контролювати", - розповів експерт.

Зазначимо, Сили оборони України від початку жовтня звільнили від російських окупантів понад 400 квадратних кілометрів Херсонської області.

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