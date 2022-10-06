Путін шукає "крайніх" у військових поразках: подробиці гучного конфлікту у Кремлі і відео

Оточення президента РФ починає "вішати всіх собак" на військових, але ті можуть жорстко відповісти

В оточенні президента Росії Володимира Путіна назрів конфлікт. Невдачі у війні з Україною змушують окупантів вигадувати виправдання і шукати "стрілочників". Глава Чечні Рамзан Кадиров і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відкрито звинуватили у провалах керівництво міноборони і генштабу РФ. Путін ніяк не коментує закиди на адресу Сергія Шойгу та Валерія Герасимова, тим часом експерти не виключають змін у керівництві російської армії.

ТСН.ua зібрав подробиці конфлікту в російській верхівці.

Рамзан Кадиров стверджує, що у втечі російських військових з міста Лимана на Донеччині винен особисто генерал Олександр Лапін, який керував обороною.

"Прикро не те, що Лапин бездар. А те, що його покривають нагорі керівники в генштабі", - сказав він.

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Кадирова підтримав Євген Пригожин:

"Експресивна заява Кадирова, звичайно, зовсім не в моєму стилі. Але можу сказати: "Рамзан, красень, смали". Усіх цих ушльопків - з автоматами босоніж на фронт".

Це не перший випадок, коли Кадиров критикує міноборони РФ, а Пригожин підтримує його. Наприклад, 24 вересня глава Чечні виступив за призов на фронт 50% російських силовиків, і творець ПВК "Вагнер" одразу сказав, що голова Чечні має рацію.

Що стоїть за "наїздами" на міноборони РФ

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що критика часткової мобілізації та провали на фронті змушують Путіна покласти відповідальність на міністра оборони Сергія Шойгу.

Зокрема, Путін своїм указом відклав мобілізацію всіх студентів, зокрема заочників та магістрантів, після чого на публіку заявив, що міноборони РФ не внесло своєчасних змін до нормативно-правової бази щодо списків мобілізації.

"Ця пряма критика міноборони також стосується опосередковано Шойгу, якого Путін, схоже, налаштовує нести відповідальність за невдачі вторгнення в Україну", - наголошують в ISW.

5 жовтня стало відомо, що Путін присвоїв Кадирову звання генерал-полковника. Радник Офісу президента України Олексій Арестович зауважив, що Кремль тим самим підтримав претензії керівника Чечні до генерального штабу і міноборони РФ.

"Путін сьогодні вручив Кадирову звання генерал-полковника. Більшого плювка російським офіцерам в обличчя не можна уявити, крім сталінських репресій, не можна уявити таких принижень. Чесно кажучи, мені цікаво побачити, до якої межі принижень можуть дійти російські військові, маючи за собою ГРУ, військову силу, надповноваження у війні", – каже Арестович.

Звинувачення проти міністра оборони РФ підтримали навіть колаборанти, що може свідчити про хиткість його позицій. Зокрема, херсонський зрадник Кирило Стрємоусов порадив міністру оборони РФ застрелитися через військові невдачі.

"Так, справді багато хто каже, що на місці міністра оборони, який допустив би до такого стану справ, просто міг би як офіцер застрелитися. Але слово офіцер багатьом незрозуміле", - заявив він.

Російський публіцист та соціолог Андрій Піонтковський пояснює демарш Кадирова і Шойгу слабкістю Путіна:

"Те, що зараз витворюють Пригожин і Кадиров і тварина, що приєдналася до них, інакше не назву, генерал-полковник Гурульов, що гарчить прокльонами по знищенню США і Великобританії, це не ляпас - це вони сц*ними ганчірками по фізіономії начальника генерального штабу відлупцювали, і це зійшло з рук, бо це улюбленці головнокомандувача. Ці люди відчувають, що він ослаб, що їм час брати ініціативу, прибирати конкурентів".

На військових РФ "повісять всіх собак", але вони можуть помститися

Своєю чергою, колишній депутат Держдуми РФ Геннадій Гудков стверджує, що дії лідера Чечні схвалені президентом РФ.

"У російській політиці у Кадирова самостійної ролі, як на мене, немає - це нуль без палички. Без підтримки Путіна він і дня не проживе... Кадиров повністю залежить від Путіна, виконує доручення Кремля. У нього мало талантів, але є один безперечний - це "чуйка" на кон'юнктурні розклади. Він це відчуває швидше і краще попри те, що він не має освіти, виховання тощо... Зараз пішла відкрита сварка. Звичайно, це наїзд на генеральний штаб, міністерство оборони, генералів. Їх готують до цапів-відбувайлів. Я глибоко переконаний, що Кадиров відчув, що це треба Кремлю, Путіну, можливо, треба ФСБ. Кадирова ненавидять дуже багато силовиків, тому він не може відсеб'ятину нести, йому потрібно потрапляти в мейнстрім", - каже Гудков.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що на міноборони РФ "повісять усіх собак", але військові можуть помститися. Наразі, за його словами, Путіну "доведеться скидати народний гнів на когось".

"Краще, ніж військові, ніколи не було - вони безмовні, бо виконують завдання під присягою. Вони все це зноситимуть, і на них повісять усіх собак", - переконаний він.

Проте, за прогнозом експерта, відповідь військових "буде досить жорсткою".

"Після того, як почне розвалюватися Росія, а вона реально почне розвалюватися, військові можуть забазуватися в якійсь із федеральних областей або республік, гадаю, навіть у кількох... Це буде гіпотетична "Московія" - від Пітера до Уралу. Напевно, буде щось на зразок військової хунти. Після того, як вони візьмуть владу вже в цій області, вони згадають усіх вішачів на них собак, і зворотна хвиля знесе і Кадирова, і Пригожина, і всіх, хто з військових зробив цапів-відбувайлів у цій війні", - вважає Світан.

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