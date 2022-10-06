Кремль виділить Білорусі півтора мільярда доларів

У Москві заявляють, що кошти виділять на програми з імпортозаміщення. Зазначається, що рішення про виділення кредиту вже ухвалено.

Про це повідомив віце-прем'єр РФ Олексій Оверчук, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Впринципі всі параметри угоди узгоджені. На півтора мільярда доларів на проєкти, які будуть пов'язані з імпортозаміщенням і розвитком відповідних виробництв", - розповів він.

До слова, ще у серпні виділення коштів у серпні анонсував білоруський прем'єр Роман Головченко. Мовляв, гроші підуть на виробництво комплектувальних для промислового машинобудування.

Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко висловив готовність допомагати окупантам, але свою армію кидати в бій не квапиться.

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