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Кремль виділить Білорусі півтора мільярда доларів

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Кремль виділить Білорусі півтора мільярда доларів

Фото: Associated Press

Агресорка Росія виділить Білорусі кредит на півтора мільярда доларів.

У Москві заявляють, що кошти виділять на програми з імпортозаміщення. Зазначається, що рішення про виділення кредиту вже ухвалено.

Про це повідомив віце-прем'єр РФ Олексій Оверчук, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Впринципі всі параметри угоди узгоджені. На півтора мільярда доларів на проєкти, які будуть пов'язані з імпортозаміщенням і розвитком відповідних виробництв", - розповів він.

До слова, ще у серпні виділення коштів у серпні анонсував білоруський прем'єр Роман Головченко. Мовляв, гроші підуть на виробництво комплектувальних для промислового машинобудування. 

Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко висловив готовність допомагати окупантам, але свою армію кидати в бій не квапиться.

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Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1116
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