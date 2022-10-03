Чи піде Путін в новий наступ з Білорусі: експерт дав відповідь

Президент Росії Володимир Путін тримає напруження біля кордону України з Білоруссю, щоб відтягувати з фронту резерви ЗСУ. Проте ознак підготовки повторного наступу РФ з території Білорусі наразі немає.

Про це розповів експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич на Youtube-каналі ТСН.

Експерт пояснив, які ознаки будуть свідчити про підготовку до наступу військ Росії з Білорусі. За його словами, має бути отримана "політична згода Лукашенка, пропрацювання логістики, початок перекидання".

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"Коли прийдуть перші відносно великі ешелони, можна відраховувати 3-4 тижні мінімум, щоб велика група військ зібралася. 20-25 тисяч угруповання, яке йшло на Київ, сьогодні вже нічого не вирішать", - зазначив він.

За словами Тишкевича, у РФ є обмеження по перекиданню військ:

"Росія збирала так званий третій армійський корпус, біля 60 тисяч сумарно, стягували до різних ділянок кордону 1,5 місяці. Тут обмеження, зокрема в російської залізниці. Одна справа - перекинути 20-25 тисяч, друга - перекинути більше".

Експерт також зазначив, що в Білорусі "будуть більш потужні навчання, щоб Україна тримала свої резерви".

"Позавчора почали призивати резервістів до однієї з військових частин у Мачулищах. Але це ще не фінал. Будуть розгортати ще 2-3 частини, одну мотострілецьку бригаду, щоб Україна тримала свої резерви біля кордону", - сказав він.

Як пояснив Тишкевич, станом на сьогодні для РФ дуже важливо створити "кокон небезпеки" навколо Білорусі, щоб Україна саме тут тримала додаткові резерви:

"Війська стоять під Луцьком, а не під Лиманом. Це не є активна війна, але ця маніпуляція не дозволяє Україні діяти більш активно. Зважаючи, як Україна накопичувала засоби для контрнаступу, місяць стояння будь-якої бригади біля кордону з Білоруссю - це мінус одне визволене місто України".

Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко висловив готовність допомагати окупантам, але свою армію кидати в бій не квапиться.