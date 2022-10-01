Біля кордонів України перебуває до семи батальйонно-тактичних груп Білорусі - Наєв

Вже майже пів року тривають систематичні навчання на території Білорусі.

Білорусь тримає біля кордонів України до семи батальйонно-тактичних груп. Там тривають тренування її військових.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Нам відомо, що Республіка Білорусь є союзником Росії у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп", - розповів він.

Він наголосив, що вже майже пів року тривають систематичні навчання на території Білорусі, у яких залучені як їхні Збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки.

"На території Республіки Білорусь готується інфраструктура, зокрема залізничне сполучення, аеродромна мережа, до приймання нових підрозділів, можливо, збройних сил РФ", - зазначив Наєв.

Нагадаємо, у Білорусь від 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі.

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