Біля кордонів України перебуває до семи батальйонно-тактичних груп Білорусі - Наєв

Вже майже пів року тривають систематичні навчання на території Білорусі.
Білорусь тримає біля кордонів України до семи батальйонно-тактичних груп. Там тривають тренування її військових.
Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.
"Нам відомо, що Республіка Білорусь є союзником Росії у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп", - розповів він.
Він наголосив, що вже майже пів року тривають систематичні навчання на території Білорусі, у яких залучені як їхні Збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки.
"На території Республіки Білорусь готується інфраструктура, зокрема залізничне сполучення, аеродромна мережа, до приймання нових підрозділів, можливо, збройних сил РФ", - зазначив Наєв.
Нагадаємо, у Білорусь від 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі.
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