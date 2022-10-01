У границ Украины находится до семи батальонно-тактических групп Беларуси — Наев

Уже почти полгода продолжаются систематические учения на территории Беларуси.
Беларусь держит у границ Украины до семи батальонно-тактических групп. Там продолжаются тренировки ее военных.
Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Нам известно, что Республика Беларусь является союзником России в агрессии против нашей страны. Из воздушного пространства Беларуси наносились бомбовые и ракетные удары по территории нашего государства. Кроме этого, вдоль государственной границы Беларуси удерживаются до семи батальонно-тактических групп", — рассказал он.
Он отметил, что уже около полугода продолжаются систематические учения на территории Беларуси, в которые вовлечены как их Вооруженные силы, так и другие составляющие их сектора безопасности.
"На территории Республики Беларусь готовится инфраструктура, в том числе железнодорожное сообщение, аэродромная сеть, к приему новых подразделений, возможно, вооруженных сил РФ", — отметил Наев.
Напомним, в Беларуси с 21 сентября началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети.
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