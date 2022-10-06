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Кремль выделит Беларуси полтора миллиарда долларов

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Кремль выделит Беларуси полтора миллиарда долларов

Фото: Associated Press

Россия выделит Беларуси кредит на полтора миллиарда долларов.

В Москве заявляют, что средства выделят на программы по импортозамещению. Отмечается, что решение о выделении кредита уже принято.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, пишут российские средства массовой пропаганды.

"В принципе все параметры сделки согласованы. На полтора миллиарда долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств", – рассказал он.

К слову, еще в августе выделение средств в августе анонсировал белорусский премьер Роман Головченко. Мол, деньги пойдут на производство комплектующих для промышленного машиностроения.

Напомним, что белорусский диктатор Александр Лукашенко выразил готовность помогать оккупантам, но свою армию бросать в бой не торопится.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
803
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