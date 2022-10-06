С начала октября ВСУ освободили 400 км² Херсонщины – Гуменюк

В настоящее время на южном направлении ситуация остается сложной, но развивается очень динамично.

Силы обороны Украины с начала октября освободили от российских оккупантов более 400 квадратных километров Херсонской области.

Об этом на брифинге сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, пишет Укринформ.

"Имеем достаточно убедительные успехи, направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождены от оккупантов. И мы продвигаемся дальше", — отметила она.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили Нововоскресенское, Новогригорьевку и Петропавловку Херсонской области.

Ранее западные аналитики писали, что оккупанты на Херсонщине обречены из-за удачного наступления ВСУ. А британская разведка отметила, что власти России сейчас стоят перед дилеммой: отвести боевые силы в Херсонской области за Днепр или оставаться и защищаться до последнего.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что в перспективе контратакующие действия украинских военных подразделений на херсонском направлении могут привести к быстрому и масштабному освобождению территории.

Ключ к освобождению Донбасса, Херсона и Крыма - иранские дроны-убийцы

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