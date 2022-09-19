ВСУ смогут освободить Херсон в ближайшие недели — ISW

Украинским силам, вероятно, удастся освободить Херсон и весь правый берег Днепра в ближайшие недели.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Украинские силы, вероятно, вернут себе большую, если не всю западную часть Херсонской области в ближайшие недели, если они будут продолжать блокировать российские наземные линии связи и будут продолжать свое наступление", — отмечают аналитики ISW.

Отмечается, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области прогрессирует, а россияне пытаются его замедлить и отступить на более защищенные позиции.

Ранее стало известно, что российские войска пытаются совершить более целенаправленный и контролируемый отвод в западной части Херсонской области во избежание хаотического бегства.

Отметим, почти вся Херсонщина находится под огненным контролем Вооруженных сил Украины. Контрнаступление продолжается и украинские военные продолжают продвигаться вперед, оттесняя оккупантов. Большая часть Херсонской области, включая областной центр, была оккупирована российскими военными в течение первой недели полномасштабного вторжения России.

Вооруженные силы Украины установили огневой контроль почти над всей Херсонщиной. Об этом 14 сентября заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, о победах говорить пока рано, ВСУ нужно закрепиться в освобожденных населенных пунктах, но они продвигаются, что очень деморализует российских военных.

В оперативном командовании "Юг" также сообщили, что за последнее время Вооруженные силы Украины деоккупировали 5 населенных пунктов в Херсонской области — Высокополье, Нововознесенское, Белогорку, Сухой Ставок и Миролюбовку. Всего за последние две недели, по данным военных, украинская армия освободила около 500 квадратных километров территории в Херсонской области.

Еще одной громкой новостью этой недели стала информация об освобождении в Херсонской области Киселевки неподалеку от Херсона. Об этом сообщил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко. По его словам, теперь единственный пункт, который разделяет украинскую армию и город Херсон – это Чернобаевка.

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