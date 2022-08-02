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В Херсонской области ВСУ деоккупировали еще семь населенных пунктов

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В Херсонской области ВСУ деоккупировали еще семь населенных пунктов

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Однако практически вся деоккупированная территория в области подвергается постоянным вражеским обстрелам.

Вооруженные силы Украины освободили еще семь населенных пунктов в Херсонской области, теперь в области деоккупированы 53 населенных пункта.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий, пишет "Укринформ".

"На сегодняшний день официально уже подтверждены 53 населенных пункта, которые освобождены. Мы предоставляем эту информацию исключительно, когда она согласована с Генеральным штабом, до полного освобождения военные проводят еще определенные действия по разминированию", — сказал он.

Он также отметил, что жителям не рекомендуют возвращаться в эти населенные пункты.

Напомним, СБУ установила всех причастных к подготовке "референдума" в Херсонской области.

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