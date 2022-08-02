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На Херсонщині ЗСУ деокупували ще сім населених пунктів

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На Херсонщині ЗСУ деокупували ще сім населених пунктів

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Однак практично вся деокупована територія в області піддається постійним ворожим обстрілам.

Збройні сили України звільнили ще сім населених пунктів у Херсонській області, тепер в області деокуповані 53 населені пункти.   

Про це в ефірі національного телемарафону розповів виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, пише "Укрінформ".

"На сьогодні офіційно вже підтверджено 53 населені пункти, які звільнені. Ми подаємо цю інформацію виключно, коли вона погоджена з Генеральним штабом, до повного звільнення військові проводять ще певні дії щодо розмінування", - сказав він.

Він також зазначив, що мешканцям не рекомендують повертатися до цих населених пунктів.

Нагадаємо, СБУ встановила всіх причетних до підготовки "референдум" на Херсонщині.

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