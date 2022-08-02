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Пісня alyona alyona стала саундтреком популярного серіалу від Netflix

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Пісня alyona alyona стала саундтреком популярного серіалу від Netflix

alyona alyona / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Українська реп-виконавиця alyona alyona поділилася радісними новинами.

Пісня alyona alyona у співпраці з французьким діджеєм Vladimir Cauchemar стала саундтреком популярного серіалу від Netflix.

Про це щаслива реперка поділилася у своєму Instagram.

Загалом, композицію, яка отримала назву DANCER, можна буде почути в підлітковому серіалі "Небезпечні зв'язки". Стрічка вийшла на екрани 8 липня. Артистка дала своїм фанам підказку, її композицію можна буде почути в 11 серії серіалу.

"Наш трек з Володимиром Кошмаром взяли саундтреком до серіалу "Небезпечні зв'язки", який вийшов на Netflix", - розповіла у своєму фотоблогу знаменитість.

Зазначимо, "Небезпечні зв'язки" – це романтичний серіал від Netflix. У стрічці розповідається про відмінницю Селін, яка закохалася в поганого хлопця Трістана. Та дівчина навіть не здогадується, що вона стала частиною парі, яке юнак уклав з королевою школи Ванессою.

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