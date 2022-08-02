Ілон Маск показав підрослого сина від відомої співачки – відео

Винахідник, у якого не так давно народилася двійня від його підлеглої, поділився відео з дворічним хлопчиком, якого звуть X Æ A-12 (Ікс Еш Ей Твелв).

Так, у ролику, який Маск запостив у Twitter, нащадок мультимільярдера грається з трьома песиками.

Цікаво, що незвичайне ім'я хлопчика розшифровується так: "X - це невідома змінна, Æ - ельфійське написання абревіатури AI (штучний інтелект або любов), а A-12 - американський висотний літак-розвідник".

Зауважимо, у Ілона Маска дев'ятеро дітей: п'ятеро від ексдружини Джастін Маск, двоє від співачки Grimes і двоє від співробітниці його компанії Neuralink Шівон Зіліс.

Нагадаємо, не так давно син Ілона Маска офіційно став дівчиною на ім'я Вівіан Джена. Уроджений Ксавьє Маск відтепер носить жіноче ім'я та прізвище своєї матері. Хлопець пішов на таке, оскільки нібито не хоче мати нічого спільного зі своїм батьком.

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